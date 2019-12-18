ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azline onay çıktı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesine ilişkin "görevini suistimal etmek" ve "Kongre'de soruşturmayı engellemeye çalışmak" suçlamaları kabul edildi. Böylece Trump'ın Senato'da yargılanmasının önü açılmış oldu.

Trump'ı Senato'ya ifade vermeye mahkum eden suçlamalardan "Görevi kötüye kullanma" maddesi Temsilciler Meclisi'ndeki 197 milletvekili tarafından reddedilirken, 230 milletvekili tarafından onaylandı. Trump hakkındaki diğer suçlama olan "Kongre'nin işleyişini engellemek" maddesine ise 229 milletvekili onay verirken, 198 milletvekili ret oyu kullandı. İki Demokrat üye her iki madde için hayır oyu verirken, bir Demokrat üye de "Kongre'nin işleyişini engellemek" maddesine karşı ret oyu kullandı. Cumhuriyetçiler her iki maddeye de toplu olarak ret oyu kullandılar.

Donald Trump Senato'ya sevk edildi

ABD'de azil talebiyle suçlanan üçüncü başkan olan Trump, kararı "Hiç bir suç yokken azil kararı verilen ilk insanım" sözleriyle eleştirdi.

Senato'nun Trump'la ilgili oturumunu ocak ayında yapması bekleniyor.

Pelosi'den ağır suçlamalar

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, çarşamba günü oturumun açılışında yaptığı konuşmada Başkan Trump’ı ABD ve ülkenin demokrasisi açısından bir tehdit olarak nitelendirmişti. "Büyük bir üzüntü" ile oturumu açtığını belirten Pelosi, ancak "Eğer şimdi harekete geçmezsek, görevimizi ihmal etmiş oluruz" şeklinde konuşmuştu. Başkan Trump’ın "sorumsuzca eylemlerinin" azil sürecini başlatmaya neden olduğunu belirten Demokrat siyasetçi, "Bize başka bir seçenek bırakmadı" ifadesini kullanmıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

Trump'a destek veren Cumhuriyetçiler ise azil sürecini eleştiriyor. Oturumda söz alan Temsilciler Meclisi Hukuk Komitesi Başkanı Doug Collins, bu azil sürecinin "varsayımlara” dayandığını söyledi. Cumhuriyetçi siyasetçi, azil sürecinin "adil” olmadığını ve "gerçeği” yansıtmadığını savundu.

Trump neden suçlanıyor?

Trump'a yönelik suçlamaların odağında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile 25 Temmuz tarihinde yaptığı telefon görüşmesi bulunuyor. Trump'ın, Ukrayna’ya askeri yardım karşılığında 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde olası rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açılması için Selenski'ye baskı yaptığı iddia ediliyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat görevlisinin şikayeti üzerine telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkmış, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 24 Eylül'de Trump'a yönelik azil soruşturmasının başlatıldığını duyurmuştu.

AFP,Reuters,dpa/JD,BK,TY/SSB

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