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Tarihi krize sahne olan seçim sonucunda Temsilciler Meclisi Başkanı olan Kevin McCarthy, yemin ederek görevine başladı.
Tarihi krize sahne olan seçim sonucunda Temsilciler Meclisi Başkanı olan Kevin McCarthy, yemin ederek görevine başladı.Fotoğraf: Evelyn Hockstein/REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki seçim krizi aşıldı

30 dakika önce

ABD'de tarihi bir krize sahne olan Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimi sonuçlandı. Cumhuriyetçi aday Kevin McCarthy 15'inci tur oylama sonucunda başkan seçilebildi.

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ABD Temsilciler Meclisi'nde günlerdir süren başkanlık seçimi krizi aşıldı. Cumhuriyetçi vekil Kevin McCarthy, 15'inci oylamada Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı seçilmeyi başardı.

Ara seçimler sonucunda Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanan Cumhuriyetçilerin adayı McCarthy, kendi partisinden bazı vekillerin muhalefeti nedeniyle yeterli oy sayısına ulaşamıyordu. Yaklaşık 20 Cumhuriyetçi vekil, McCarthy'ye oy vermeyi ısrarla reddediyordu. Cumhuriyetçi Parti'nin daha muhafazakâr kanadından olan ve hem Demokratların kontrolündeki Senato hem de ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik olarak başta bütçe olmak üzere birçok konuda ciddi kısıtlamalar getirilmesini isteyen bu vekiller, söz konusu taleplerinin yerine getirilmesi konusunda McCarthy'ye güvenmediklerini belirtiyorlardı.

McCarthy, 15'inci oylamada Temsilciler Meclisi başkanlığına seçildi
McCarthy, 15'inci oylamada Temsilciler Meclisi başkanlığına seçildiFotoğraf: Win McNamee/Getty Images

Ancak McCarthy, kendisine karşı olan Cumhuriyetçilere verdiği tavizlerle bu vekillerin büyük bölümünün fikrini değiştirmesini sağladı. Cumhuriyetçi vekillerden 216'sının McCarthy'ye oy vermesi, altısınınsa boş oy kullanması üzerine yeterli desteği yakalamayı başaran 57 yaşındaki siyasetçi, Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı seçildi.

Normal şartlarda 218 olan barajın son oylamada altı milletvekilinin herhangi bir adaya oy vermemesi nedeniyle 215'e inmesi McCarthy'ye başkanlık yolunun açılmasını sağlamış oldu.

Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 222, Demokratların 212 üyesi bulunuyor. Salı gününden beri devam eden oylamalarda Demokratların tamamı parti liderleri Hakeem Jeffries'e oy vermişti.

McCarthy, muhalif Cumhuriyetçilerle yaptığı görüşmeler sonrası yeterli oy sayısına ulaşacağını düşündüğü 14'üncü oylamada da seçilemeyince soluğu Matt Gaetz'in yanında aldı. İki Cumhuriyetçi vekil arasında gerginlik yaşandı.
McCarthy, muhalif Cumhuriyetçilerle yaptığı görüşmeler sonrası yeterli oy sayısına ulaşacağını düşündüğü 14'üncü oylamada da seçilemeyince soluğu Matt Gaetz'in yanında aldı. İki Cumhuriyetçi vekil arasında gerginlik yaşandı.Fotoğraf: Andrew Harnik/AP/picture-alliance

"Tek ses" olma çağrısı

Yemin ederek görevine başlayan McCarthy, seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada, ABD'nin "tamamen açık güney sınırından 'en son Amerika' enerji politikalarına kadar tüm zorlukları aşması için yasa tasarıları geçireceklerini" söyledi. "Borç ve Çin Komünist Partisi'nin yükselişini" ABD'nin uzun vadeli zorlukları olarak tanımlayan McCarthy, Kongre'nin bu konularda "tek ses" olması gerektiğini söyledi.

"Babam bana her zaman 'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir' derdi" ifadesini kullanan Cumhuriyetçi siyasetçi, "Artık sıkı çalışma zamanı" diye ekledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı, protokolde ABD Başkanı ve ABD Başkan Yardımcısı'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Cumhuriyetçi siyasetçi Kevin McCarthy
Cumhuriyetçi siyasetçi Kevin McCarthyFotoğraf: Jonathan Ernst/REUTERS

Tarihi kriz

ABD'de dokuzdan fazla oylamada Temsilciler Meclisi Başkanı'nın seçilemediği bir durumla sadece 1861 yılındaki iç savaştan önce karşılaşılmıştı. Savaş sonrası dönemde ise 1923 yılında Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı dokuzuncu oylamada seçilebilmişti.

Temsilciler Meclisi'nde 2019 yılından beri partisinin azınlık lideri olarak görev yapan 57 yaşındaki McCarthy'nin adaylığı konusunda yaşanan anlaşmazlık, Cumhuriyetçilerin 2024'teki Başkanlık seçimine uzanan iki yıllık süreçte karşılaşabileceği yeni zorluklar açısından da ipucu vermiş oldu.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,JD

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