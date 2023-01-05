  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Cumhuriyetçi aday Kevin McCarthy, altıncı oylamada da yeterli oyu alamadı.
Cumhuriyetçi aday Kevin McCarthy, altıncı oylamada da yeterli oyu alamadı.Fotoğraf: Win McNamee/AFP/Getty Images
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD Temsilciler Meclisi'nde başkanlık seçimi krizi

1 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan seçimde Cumhuriyetçi aday Kevin McCarthy, altıncı oylamada da yeterli oyu alamadı. Temsilciler Meclisi'nde 100 yıl sonra bir ilk yaşanıyor.

https://p.dw.com/p/4LkeG

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminde iki gün boyunca yapılan oylamalarda şu ana kadar hiçbir aday yeterli desteği alamadı.

Cumhuriyetçi vekil Kevin McCarthy, başkanlık için gerekli olan 218 oya altıncı oylamada da ulaşamadı. McCarthy'ye verilen oyları sayısı, bu oylamada da 201'de kaldı.

Seçim krizi, Cumhuriyetçi Parti'nin daha muhafazakâr kanadından 20 vekilin ideolojik olarak güvenilmez buldukları McCarthy'ye oy vermeyi reddetmesinden ötürü yaşanıyor. Söz konusu vekiller, bir başka Cumhuriyetçi üye Byron Donalds'a oy verdi. Son oylamada bir Cumhuriyetçi üye de boş oy kullandı. Demokrat üyelerin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries'e oy vermeye devam etti.

Cumhuriyetçi Parti, 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmişti. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 222, Demokratların 212 üyesi bulunuyor.

McCarthy hâlen iyimser

Temsilciler Meclisi'nde 2019 yılından beri Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapan 57 yaşındaki McCarthy, kendisine oy vermeyi reddeden partililerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası iyimser konuştu.

"İlerleme" sağladıklarını söyleyen Kaliforniyalı siyasetçi, sonraki oylama ya da oylamalarda sonucun farklı olacağını düşündüğünü ifade etti.

Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanının belirlenmesi için yapılacak yedinci oylama bugün ABD saatiyle öğlen 12'de başlayacak oturumda gerçekleştirilecek.

100 yıl sonra bir ilk

Cumhuriyetçi vekiller arasında yaşanan anlaşmazlık, partinin 2024'teki Başkanlık seçimine uzanan iki yıllık süreçte karşılaşabileceği yeni zorluklar açısından da ipucu vermiş oldu.

Temsilciler Meclisi'nin ilk oylamada başkan seçemediği bir durumla son kez 1923 yılında karşılaşılmıştı. Temsilciler Meclisi o dönem başkanını dokuzuncu oylamada seçebilmişti.

DW,rtr,AP/CÖ,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

ABD Başkanı Donald Trump

Kongre baskını: Trump Adalet Bakanlığı'na sevk edildi

Kongre baskını: Trump Adalet Bakanlığı'na sevk edildi

ABD'de Kongre baskını hakkında soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi Komisyonu, ABD Eski Başkanı Donald Trump'ı cezai kovuşturma için Adalet Bakanlığı'na sevk etti.
Politika20 Aralık 2022
Nevada'dan Senato'ya seçilen Catherine Cortez Masto ve Nevada Valisi Steve Sisolak - (08.11.2022 - Las Vegas)

Demokratlar ara seçimlerde Senato'da kontrolü korudu

Demokratlar ara seçimlerde Senato'da kontrolü korudu

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde, kilit eyaletlerden biri olan Nevada'yı Demokratlar'ın kazandığı duyuruldu. Böylece Senato'da 50'ye 50 eşitlik sağlanmış oldu.
Politika13 Kasım 2022
Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı

Türkiye Temsilciler Meclisi'nin F-16 kararından memnun

Türkiye Temsilciler Meclisi'nin F-16 kararından memnun

ABD Temsilciler Meclisi'nin, savunma bütçesini de içeren bir yasa tasarısından, Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan maddeleri çıkarması Ankara'da memnuniyet yarattı.
Politika7 Aralık 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhuriyetçi aday Kevin McCarthy, altıncı oylamada da yeterli oyu alamadı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde başkanlık seçimi krizi

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ukraine-Krieg | Drohnenangriffe auf Kiew

Ukrayna savaşı: Rusya kamikaze İHA'larıyla korku salıyor

Ukrayna savaşı: Rusya kamikaze İHA'larıyla korku salıyor

Çatışmalar3 saat önce
Türkei Veranstaltung von Vorsitzenden der Oppositionsparteien in Ankara

Altılı masa hükümet programı için toplanıyor

Altılı masa hükümet programı için toplanıyor

Politika13 saat önce
Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayetinde Suriye bağlantısı: Tetikçi kaçtı mı?

Sinan Ateş cinayetinde Suriye bağlantısı: Tetikçi kaçtı mı?

Hukuk ve Adalet17 saat önce
İstifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı

AKP'li başkandan başmüfettişe: İki elim yakanda

AKP'li başkandan başmüfettişe: İki elim yakanda

Politika17 saat önce
Mastodon ve Twitter

Alternatif uygulamalar dev şirketlere rakip olur mu?

Alternatif uygulamalar dev şirketlere rakip olur mu?

Teknoloji20 saat önce

Kadın ve LGBTİ örgütlerinden Anayasa teklifi çağrısı

Kadın ve LGBTİ örgütlerinden Anayasa teklifi çağrısı

Hukuk devleti ilkesi4 Ocak 2023
Ana sayfaya dön