ABD Temsilciler Meclisinde başkan krizi

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy görevden düşürüldü. McCarthy, kendi partisinden bir vekilin verdiği önerge ve partililerin oylarıyla düşürülen ilk başkan oldu.

ABD'de Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, kendi partisi içindeki güç kavgası sonucu görevden düşürülerek 250 yıllık ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

Cumhuriyetçi partinin katı muhafazakar kanadından Matt Gaetz'in önergesiyle yapılan oylamada 210'a karşı 216 milletvekili McCarthy'e karşı oy kullandı. Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde 212'ye karşı 221 vekil ile kılpayı çoğunluğa sahip.

McCarthy'nin bütçe krizinde Demokratlarla uzlaşıya gitmesi partideki katı muhafazakarların tepkisine neden olmuştu. Hükümet kısmi kapanmanın eşiğinden, son anda üzerinde uzlaşılan geçici bütçe tasarısı sayesinde dönmüş, geçici bütçe Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edildikten sonra Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe sokulmuştu. Böylece bütçenin çıkarılması için 17 Kasım'a kadar zaman kazanılmış oldu.

Bütçe krizi çıkmaza girebilir

Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Demokratlar ile uzlaşmaya gittiği için Cumhuriyetçi parti içindeki katı muhafazakar grubun sert eleştirilerine hedef olmuş, geçen hafta yaptığı açıklamada "Makamımı ABD vatandaşlarının iyiliği için tehlikeye atmaya hazırım" demiş ve göreve bir daha aday olmayacağını bildirmişti.

McCarthy'nin yerine gelecek isimle ilgili belirsizlik sürerken Senato ile bütçe konusunda yaşanan zorlu müzakere sürecinin çıkmaza girmesinden endişe ediliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ülkenin bekletilemeyecek acil sorunlarla karşı karşıya olduğuna vurgu yapılarak McCarthy'nin halefinin hızlı bir şekilde seçilmesi çağrısında bulunuldu.

Cumhuriyetçi partiden çeşitli isimler, McCarthy'nin halefinin 10 Ekim'de düzenlenecek oturumda istişare edileceğini ve oylamanın 11 Ekim'de planlandığını belirtti.

rtr/BK,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?