ABD Temsilciler Meclisi Yemen tasarısını onayladı

ABD Senatosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de sürdürdüğü savaşa verilen askeri desteğin sona erdirilmesine ilişkin tasarıyı onayladı. Perşembe günü oylamaya sunulan tasarı 175'e 247 oyla kabul edildi. Tasarı, Savaş Yetkileri Kanunu'na atıfta bulunarak Trump hükümetinin Yemen savaşına dahil olmasının önünü kesmeyi amaçlıyor.

Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'de kabul edilen tasarı Trump'a, ABD Silahlı Kuvvetleri'ni Yemen'deki savaştan ya da bu ülkeyi etkileyen çatışmalardan 30 gün içinde çekmesi için talimatta bulunuyor.

Savaş Yetkileri Kanunu'na göre, ABD ordusunun savaşa katılabilmesi için Senato'nun kararı gerekiyor. Suudi Arabistan'a silah satan ABD, bu ülkenin Yemen'de Husilere karşı savaşmak için kurduğu koalisyona ait uçaklara havada yakıt ikmali ve askeri eğitim desteği sağlıyordu. ABD geçen yılın sonunda söz konusu yakıt ikmali desteğini sonlandırmıştı. Ancak ABD, eğitim ve kılavuzluk gerektiren konularda desteğini sürdürüyor.

Tasarının destekçileri Yemen savaşına destek verme kararının Kongre'ye ait olduğu gerekçesiyle bölgede savaşa dahil olunmasının anayasa ihlali olduğunu savunuyor.

Tasarıya karşı oy kullananlar ise ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğinin Savaş Yetkileri Kanunu kapsamında olmadığını öne sürüyor.

Tasarının kabülü sonrası konuşan ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel, "Dış ilişkilerin söz konusu olduğu durumlarda Başkan artık Kongre'nin anayasal sorumluluklarını ihmal etmeyeceği gerçeği ile yüzleşmelidir" dedi.

Trump'ın veto ihtimali

Temsilciler Meclisi'nde oylanan tasarı geçen ay ABD Senatosu'nda oylamaya sunulmuş ve 46'ya karşı 54 oyla kabul edilmişti. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarının yürülüğe girebilmesi için ABD Başkanı Donald Trump tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak Beyaz Saray tarafından "kusurlu" olarak tanımlanan tasarıya karşı ABD Başkanı Trump'ın veto yetkisini kullanması bekleniyor. Trump'ın olası vetosunu geri çevirebilmek için hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde üçte ikilik bir çoğunluğa ihtiyaç duyuluyor. Ancak Demokratların bu oy çoğunluğunu tek başına sağlaması mümkün değil.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun İran tarafından desteklenen Husilere karşı yürüttüğü savaş dördüncü yılını doldurdu. Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en büyük insani krizlerinden biri olarak nitelendirilen savaş nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti.

DW,AP,rtr/MY,DÇÜ

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