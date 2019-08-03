 ABD-Tayvan F-16 ticareti Çin’i öfkelendirdi | DÜNYA | DW | 21.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD-Tayvan F-16 ticareti Çin’i öfkelendirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, ABD yönetimi tarafından Tayvan’a 66 adet F-16 savaş uçağının satışına izin verilmesinin ardından, anlaşmaya taraf olan tüm Amerikan firmalarına yaptırım uygulayacağını duyurdu.

default

Çin yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Salı günü, Tayvan'a 66 adet F-16 savaş uçağının satışını öngören anlaşmayı onaylamasının ardından, ilgili Amerikan firmalarına yaptırım uygulayacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ulusal çıkarların korunması için, yaptırımlar da dahil her türlü tedbirin alınacağı ifade edildi.

Açıklamayı yapan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Tayvan'a savaş uçağı satışını, ülkesinin egemenliğinin ve güvenlik çıkarlarının altını oyan, "Çin'in iç meselelerine ağır bir müdahale" olarak nitelendirdi. Çin ayrıca, ABD’ye protesto notası vererek, söz konusu savunma anlaşmasının derhal iptal edilmesini, Tayvan’a hiçbir şekilde silah satılmamasını ve bu ülke ile tüm askeri ilişkilerin kesilmesini talep etti.

Önerdiğimiz linkler

ABD ile Tayvan arasında diplomatik ilişkilerin bulunmamasına rağmen, ABD’nin müstakbel başkanı Trump’ın Tayvan lideri ile yaptığı telefon görüşmesi Çin’de şaşkınlık yarattı. (03.12.2016)

ABD’nin müstakbel Başkanı Trump’ın Tayvan Devlet Başkanı ile telefonla görüşmesi yapması ve ABD’nin tek Çin politikasını sorgulamasına Çin‘den sert tepki geldi. (12.12.2016)

Tek Çin altında Tayvan'a birleşme çağrısı yapan Çin Devlet Başkanı Şi, barış içinde birleşmeyi arzuladıklarını ancak kuvvet kullanma ihtimalinin de saklı tutulduğunu belirtti. (02.01.2019)

Çin'den ABD'ye tehdit

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Salı günü yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın sekiz milyar dolar hacimli F-16 satış anlaşmasını onayladığı bildirilmişti. Pekin, Tayvan’ı şu an için kendinden ayrılmış olan ve günün birinde yeniden, gerekirse askeri müdahale ile bünyesine katılacak bir eyaleti olarak görüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, geçen Pazartesi günü yaptığı bir açıklama ile ABD’nin Tayvan’a silah satışını, Pekin ile Washington arasındaki anlaşmaların "ağır bir biçimde zedelenmesi" olarak değerlendirmişti. Bakanlık ayrıca, ABD’nin Tayvan’la olan silah ticaretini sona erdirmemesi durumunda, bunun tüm sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD F-16 satışında bir problem görmüyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Tayvan’a savaş uçağı satışının, ülkesi ile Çin arasındaki tarihi ilişkilere uygun olduğu görüşünde. ABD'nin silah ihracatlarını denetleyen Savunma İşbirliği Ofisi (ODC) de söz konusu savaş uçağı satışı ile bölgedeki askeri dengelerin değişmeyeceğini ifade etti. Kurumun açıklamasında, Tayvan’ın ABD’den alacağı 66 tane F-16 savaş uçağı ile kendi hava sahasını koruyacağı, bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağı ve ABD ile ortak operasyonlarda bulunabileceği savunuldu.

AFP / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Pershing II Raketen US Mittelstreckenrakete

ABD'den Asya'ya füze konuşlandırma planı 03.08.2019

INF anlaşmasından çekilen ABD'nin Savunma Bakanı Mark Esper, Asya'ya orta menzilli füzeler yerleştirmeyi desteklediğini açıkladı. Füzelerin hangi ülkeye yerleştirileceği henüz belirsiz.

NATO Manöver in Polen 09.09.2014

Hırvatistan'dan İsrail'e F-16 ültimatomu 03.01.2019

İsrail'den 12 adet kullanılmış F-16 savaş uçağı almak isteyen Hırvatistan, modernizasyonlu uçakların satışı ABD'nin vetosuna takılınca İsrail hükümetine 11 Ocak'a kadar süre tanıdı.

Minigun Stand MG Symbolbild Waffenexporte

SIPRI: Türkiye askeri harcamaları yüzde 24 artırdı 29.04.2019

SIPRI'nin yıllık raporuna göre tüm dünyada askeri harcamalar 1,8 trilyon dolara ulaştı. Birinci sırayı her zamanki gibi ABD çekerken, Türkiye ise 15'inci sıradaki konumunu korudu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İsyancılar Han Şeyhun'dan çekiliyor

Şam yönetimine bağlı birliklerin, isyancıların önemli kalelerinden Han Şeyhun'da kontrolü ele geçirdiği bildirildi. Bölgedeki isyancıların geri çekildiği belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  