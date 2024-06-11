ABD, tartışmalı Azov Taburuna silah yasağını kaldırdı

ABD, Ukrayna ordusunun en tartışmalı birliklerinden Azov Taburuna uyguladığı ambargoyu kaldırdı. Artık Azov birlikleri de Ukrayna ordusunun kalanı gibi Amerikan silahlarını kullanabilecek.

Topyekun işgalden önce Rus ayrılıkçılara karşı "gönüllüler" tarafından kurulan tabur üyelerinin bazıları aşırı sağ örgüt üyeleriydi. Rusya işgalin başında bu kişileri "Nazi" olmakla suçlamıştı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tabura yönelik inceleme sürecinin tamamlandığı, üyelerinin insan hakları ihlallerine karıştığına dair kanıt bulunmadığı" kaydedildi. Azov, Amerikan teçhizatı ile "daha profesyonel, daha güçlü ve düşman için daha korkutucu hale gelecek" denildi.

Açıklamada ayrıca Batı silahlarının taburun savaş kapasitesini artırmanın yanı sıra hayatlar kurtarmaya ve personelin sağlığını korumaya yardımcı olacağı belirtildi.

Şu ana kadar Azov üyelerinin ABD desteğiyle alınmış silahlara erişim hakkı yoktu.

Karar, Ukrayna ordusunun personel ve mühimmat eksikliği yüzünden Rusya'ya toprak kaybetmeye başladığı bir dönemde geldi.

Kremlin karara tepkili

Azov askerleri Ukrayna'nın güneyinde haftalarca kuşatma altında tutulan ve neredeyse tamamı yok edilen Mariupol şehrinin savunmasında kritik rol oynamıştı.

İşgalin başladığı Şubat 2022'den beri tabur üyeleri, imajlarını düzeltmeye çalışıyor, ultra milliyetçi kimliklerinden sıyrılarak savaş becerileri ile anılmak için kampanya yürütüyordu.

2022'de mahkeme kararıyla Azov'u terörist gruplar listesine ekleyen Rusya'dan ise ABD'ye tepki gecikmedi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Washington Rusya'ya zarar vermek için her yola başvuruyor" denilerek, tabur üyelerinin aşırı milliyetçilerden oluştuğu kaydedildi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Azov'a Amerikan silahları verilecek olmasının "son derece olumsuz" olduğunu söyledi.

AP,Reuters / MUK,HT

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