ABD tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu

Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yönelik saldırılarla ilgili açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın bu olayın arkasında İran'ın olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Pompeo, Perşembe günü Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin değerlendirmesi, Umman Körfezi'nde bugün gerçekleşen saldırılardan İran'ın sorumlu olduğu yönünde" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Değerlendirmemiz; eldeki istihbarat, kullanılan silahlar, bu operasyonu gerçekleştirebilmek için gerekli olan uzmanlık düzeyi ve İran tarafından gemi nakliyatını hedef alan son saldırılara dayanıyor" diye konuştu.

ABD, küresel petrol sevkiyatı için hayati öneme sahip olan bölgede 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve dört tankerin hasar görmesine neden olan benzer bir saldırıdan da İran'ı sorumlu tutmuştu. Tahran ABD'nin bu iddiasını yalanlamıştı.

İran zamanlamaya dikkat çekti

İran'dan bugünkü olayın ardından da benzer bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda iki petrol tankerinin vurulduğu olayın Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ziyareti sırasında gerçekleşmiş olmasını "şüphe uyandırıcı" diye nitelerken bölgesel diyalog çağrısında bulundu.

Umman Körfezi'nde vurulan gemilerden MT Front Altair, Norveç merkezli Frontline şirketine; Kokuka Courageous ise Japon Kokuka Sangyo şirketine ait.

DW,rtr,AP/CÖ,BK

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