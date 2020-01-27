 ABD: Taliban bir hafta için kısmi ateşkesi kabul etti | DÜNYA | DW | 13.02.2020

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DÜNYA

ABD: Taliban bir hafta için kısmi ateşkesi kabul etti

ABD ile Taliban arasında yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme sağlandı. ABD Savunma Bakanı Esper, Taliban'ın Afganistan'da kısmen ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, barış görüşmelerinde uzlaşma sağlanabilmesi amacıyla Taliban milislerinin bir hafta boyunca şiddeti azaltacaklarını söyledi. Esper, Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Taliban ile "yedi gün boyunca şiddetin azaltılması yönünde öneriyi" müzakere ettiklerini ifade etti.

Washington, ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanabilmesi için öncelikle şiddetin azaltılmasını talep ediyordu.

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ABD'li Bakan, siyasi çözüm için gereken temelin masada olduğunu ve durumun titizlikle incelendiğini kaydetti. "Barış bir şansı hak ediyor" diyen Esper, bunun ön koşulunun tarafların yükümlülüklerine uyması olduğunu da sözlerine ekledi. Esper, Taliban'ın ne kadar ciddi olduğunu anlayabilmek için yedi gün sürenin yeterli olacağının altını çizdi.

Taliban'ın üst düzey bir yöneticisi, AFP haber ajansına dün yaptığı açıklamada Cuma gününden itibaren saldırıları azaltmaya hazır olduklarını söylemişti.

Görüşmeler yaklaşık iki yıldır sürüyor

Afganistan'da yaklaşık 18 yıldır süren savaşa siyasi çözüm bulabilmek amacıyla ABD yetkilileri ile radikal İslamcı Taliban temsilcileri arasında Temmuz 2018'den beri görüşmeler yürütülüyor. ABD ile Taliban arasında yapılacak barış anlaşması, ülkedeki Amerikan birliklerinin tamamen geri çekilmesi için bir takvim hazırlanmasını ve Taliban'ın Afganistan'da terör saldırıları düzenlemeye son vermesini öngörüyor. Barış anlaşması ile Afgan hükümeti ile Taliban arasında görüşmelerin başlatılması için zemin hazırlanması da hedefleniyor.

"Batı'nın kuklası" olarak nitelendirdiği Kabil hükümeti ile doğrudan görüşmeleri reddeden Taliban, uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme sürecinin açıklığa kavuşturulmasının ardından Kabil ile görüşme masasına oturabileceğini söylüyor.

Afganistan'daki asker sayısı 13 bini buluyor

ABD'nin Afganistan'daki asker sayısı 12 bin ile 13 bin arasında değişiyor. Bu askerlerin yaklaşık 8 bini NATO'nun eğitim misyonu "Kararlı Destek" (Resolute Support) bünyesinde görev yapıyor. Yaklaşık 5 bini ise ABD'nin terörle mücadele için başlattığı "Özgürlük Operasyonunun Gözcülüğü" (Operation Freedom's Sentinel) çerçevesinde ülkede faaliyet gösteriyor.

ABD ile Taliban arasında Eylül ayında müzakere edilen ancak imzalanmaya anlaşma, ilk etapta 5 bin Amerikan askerinin 135 gün içinde ülkeden çekilmesini öngörüyordu. ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'de ülkeye askeri birliklerini göndermişti. ABD Başkanı Donald Trump, birlikleri Afganistan'dan çekmek istediğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

dpa,AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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