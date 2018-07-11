 ABD Türkiye′yi DTÖ′ye şikayet etti | EKONOMİ | DW | 16.07.2018

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EKONOMİ

ABD Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti

ABD, alüminyum ve çeliğe koyduğu ek gümrük vergilerine misilleme yapan, aralarında Türkiye ve AB'nin de bulunduğu tarafları Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayet etti.

Dünya Ticaret Örgütü'nün Cenevre'deki merkez binası

Dünya Ticaret Örgütü'nün Cenevre'deki merkez binası

ABD, alüminyum ve çelik ithalatına getirdiği ek gümrük vergisine misilleme yapan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu tarafları Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti. Trump yönetimi, ABD'nin adımına misilleme yaparak ek vergi uygulaması başlatan Çin, Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Kanada ve Meksika'yı DTÖ kurallarını ihlal etmekle suçluyor. 

ABD Başkanının Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, söz konusu ülkelerin uyguladıkları misilleme ek gümrük vergilerinin DTÖ’nün kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ayrı ayrı şikayet edildiğini belirtti. ABD'nin ticaret politikalarından sorumlu olan Lighthizer, "Bazı ticari ortaklarımız ortak bir sorunu çözmek için bizimle birlikte çalışmak yerine Amerikalı işçi, çiftçi ve şirketleri cezalandırmayı hedefleyen misilleme gümrük vergileriyle cevap vermeyi tercih etti” dedi. Lighthizer, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan kararlar ABD yasaları ve uluslararası ticaret kuralları uyarınca tamamen yasal ve haklıdır” diye konuştu.

ABD Başkanının Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer

ABD Başkanının Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer

Trump, Mart başında yaptığı açıklamada ABD'nin ulusal güvenliğini korumak adına ABD'ye ithal edilen alüminyuma yüzde 10, çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Buna karşılık önlem alacağını DTÖ'ye bildiren Türkiye, 21 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere ABD'den Türkiye'ye ithal edilen bazı ürünlere "ek mali yükümlülük” uygulamaya başlanacağını açıklamıştı. Türkiye'nin yüzde 3 ila yüzde 70 oranında ek mali yükümlülük uyguladığı ürünler arasında pirinç, yaprak tütün, alkollü içecekler, binek araçlar, güzellik malzemeleri, kağıt ve taşkömürü bulunuyor.

ABD'ye tepki olarak AB de viski, yer fıstığı ezmesi, Harley-Davidson marka motosiklet ve Levi's marka kot pantolona ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koymuştu. Çin, AB, Türkiye, Kanada ve Meksika’nın ABD’ye uyguladığı ek gümrük vergilerinin toplam hacminin 24 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

AFP,AP,dpa/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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