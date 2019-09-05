 ABD Türkiye′ye seyahat tavsiyesini güncelledi | DÜNYA | DW | 06.09.2019

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DÜNYA

ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi

ABD'nin vatandaşlarına yönelik seyahat tavsiyesinde Türkiye’nin sınır bölgelerine gidilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. Türkiye’ye seyahat edeceklerin "terörizm ve keyfi gözaltıları" dikkate almaları istendi.

US-Außenministerium (AFP/Getty Images/J. Richards)

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı seyahat tavsiyesinde, Türkiye'ye gidecek olanların "terörizm ve keyfi gözaltılar" nedeniyle "çok ihtiyatlı" olmaları gerektiği belirtildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği belirtilerek, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin birçok Avrupa ülkesi gibi 2'inci seviyede olduğu belirtildi.

ABD'nin 4 farklı seviyede tanımladığı seyahat tavsiyelerinden, en riskli seviye 4, en risksiz seviyenin ise 1 olduğu belirtiliyor. "Yükseltilmiş tedbir" olarak tanımlanan 2'inci seviyede ise bölgede güvenliğe ilişkin risklerin arttığına dikkat çekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'de "Güvenlik güçleri daha önce aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu onbinlerce kişiyi terörist örgütlerle ilişkisi olmak iddiası ile yetersiz veya gizli delillere dayanarak gözaltına aldı" denilerek, bunun "Gerekçesinin siyasi olduğu görünüyor" ifadesi kullanıldı.

Uyarıda hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımlarının ve protestolara katılımın da tutuklamayla sonuçlanabileceği belirtildi.

"Sınır bölgesine gitmeyin"

Bunun yanı sıra, ABD vatandaşlarına Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırındaki bölgelerin "terörizm" tehdidi dolayısıyla riskli olduğu belirtilerek, bu bölgelere "seyahat etmemeleri" tavsiye edildi.

Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine seyahat konusunun da yeniden gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Tavsiyede, "teröristlerin" turistik bölgeleri, ulaşım merkezleri, süpermarket, alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, restoranlar, eğlence mekanları, ibadethaneler, büyük spor karşılaşmaları ve kültürel  aktiviteleri hedef alabileceği belirtildi.

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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