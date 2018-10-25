ABD Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verildiğini açıkladı. Satışın gerçekleşmesi böylece Kongre'nin onayına kaldı. Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan, satışın onayına dair yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi.” denildi ve "bu olası satış” konusunda Kongre'nin bilgilendirildiği kaydedildi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ayrıca, Patriot savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra, iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları, destek ekipmanları, jeneratörler, eğitim ekipmanı ve lojistik destek hizmetinin de dahil olduğu ifade edildi.

"ABD'nin ulusal güvenliğine katkı sağlayacak”

Açıklamada, satışın onaylanmasının, "terör ile mücadelede ön saflarda bulunan önemli bir NATO müttefikinin güvenliği artırılarak ABD'nin dış politikasına ve ulusal güvenliğine katkı sağlayacağı” vurgulandı. Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı açıklamada "Önerilen satış, Türkiye'nin ABD ve NATO ile birlikte çalışabilirliğini artıracak ve böylece Türkiye'yi dünyanın giderek daha önemli bir bölgesinde daha değerli bir ortak haline getirecektir” denildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri alması eleştiriliyor

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almak üzere 2,5 milyar dolarlık anlaşma imzalaması ABD ve NATO'da eleştirilere yol açmıştı. Türkiye'ye yönelik eleştirilerin odağında, "Rusya'nın NATO üyelerine karşı bir tehdit unsuru olduğu ve S-400'lerin NATO sistemleri ile uyumlu çalışmayacağı” görüşü yer alıyor. Türkiye'nin füzeleri Temmuz 2019'da teslim alması öngörülüyor.

AP,DW / AÜ,BÖ

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