ABD: Türkiye'nin S-400 almasından endişeliyiz

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alacak olmasının ABD'yi endişelendirdiğini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Mattis, "Net olarak, Türkiye bir NATO ülkesine, NATO'ya entegre edemeyeceğimiz bir Rus hava savunma sistemi, bir füze savunma sistemi getiriyor. Evet, bu bizi endişelendiriyor ve bunu yapmalarını tavsiye etmiyoruz” dedi.

Washington yönetimi daha önce de Rusya’dan satın almak istediği S-400 füzeleri konusunda Türkiye'ye uyarıda bulunmuştu. ABD, S-400'lerin Türkiye tarafından kullanılan çok sayıda Amerikan yapımı askeri teçhizatın güvenliği için risk teşkil edeceğini vurguluyor.

ABD, S-400'lerle ilgili endişelerini F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması yönündeki kararına da gerekçe göstermişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasa tasarısında Pentagon'dan Ankara-Washington ilişkilerinin durumu konusunda bir rapor hazırlaması isteniyor. Raporun özellikle Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi ve bu sistemin Türkiye'den ortaklaşa yönetilen Amerikan silah sistemlerine etkileri konusunda değerlendirmeleri içermesi talep ediliyor.

Mattis'ten Suriye'de kimyasal silah uyarısı

ABD Savunma Bakanı Mattis, basın toplantısında gündemdeki diğer konulara ilişkin açıklamalarda da bulundu. Mattis, Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin silahlı muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik planlanan operasyonunda kimyasal silah kullanılabileceğine dair medyada yer alan haberlere ilişkin olarak Rusya ile temas halinde olduklarını ifade etti. “Kimyasal silah kullanılmasının ardından iki kere misilleme ile karşılaştıklarını” hatırlatan Mattis, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kimyasal silah kullanılmasını engellemek üzere Rusya ile yakın temas halinde olduğunu vurguladı.

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