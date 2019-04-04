ABD: Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması üretimi yavaşlatır

Ankara ve Washington arasında gerginlik yaratan F-35 savaş uçaklarının teslimatı ve Türkiye'nin projedeki yeri konularında ABD Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Pentagon'da F-35 programını yürüten Amiral Mathias Winter, ABD Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Hizmetler Komitesi'nin oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin programdan çıkarılmasının üretim sürecine nasıl etki edeceğine dair bilgilendirmede bulundu.

Winter, hâlihazırda tüm F-35 parçalarının yüzde 6 ila 7'lik bir kısmını üreten Türkiye'nin programdan çıkarılmasının, gelecek iki yıl içinde 50 ila 75 kadar daha az uçak üretilmesi anlamına geldiğini söyledi.

F-35 program şefi, böyle bir olasılığın gerçekleşmesi durumunda "İlk 45 ila 90 gün içerisinde bu parçaların üç üretim noktasına ulaştırılması konusunda yavaşlama ya da duraksama görülür" ifadesini kullandı.

Türkiye; F-35'lerin gövde, iniş takımı ve kokpit göstergeleri gibi parçalarını üretip, İtalya, ABD ve Japonya'daki üretim noktalarına gönderiyor.

Komitedeki sözlerine devam eden Winter, şu ana dek arz zincirinde herhangi bir aksama olmadığını ve program dahilinde bu yıl 131 uçağın üretiminin hedeflendiğini belirtti.

Türk pilotların eğitimi devam edecek

Türkiye'ye teslim edilmesi öngörülen ve şu anda Türk pilotların eğitimi için ABD'nin Luke Hava Üssü'nde bulunan F-35'ler ile ilgili de ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Pentagon Sözcüsü Charlie Summers, Arizona eyaletindeki Luke Havva Üssü'nde Türk pilotların eğitiminin devam ettiğini söyledi. Üste bulunan ve eğitimler tamamlandıktan sonra Türkiye'ye teslim edilmesi öngörülen iki F-35'in geri alınıp alınmayacağına ilişkin bir soru üzerine Summers, "Böyle bir planımız yok" yanıtını verdi.

Ayrıca, Türkiye için Luke Hava Üssü'ne gönderilmesi planlanan iki yeni F-35 uçağının ilkinin bugün teslim edildiği bildirildi. Bu ay içinde bir F-35'in daha üsse konuşlandırılması planlanırken, üste Türkiye'ye ait uçak sayısı üçe çıktı.

Malatya'da hazırlıklar devam ediyor

Öte yandan Reuters haber ajansının bildirdiğine göre F-35'lerin teslimatı ve pilotların eğitimi konusunda Ankara ve Washington arasındaki eşgüdüm devam ediyor.

Ajansın Türk askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, F-35'lerin konuşlanması öngörülen Malatya'daki 7'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazırlıkların devam ettiği ve Ankara'nın program için yükümlülüklerini yerine getirdiği belirtildi.

Pentagon Salı günü, uçakların teslimatı konusunda tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderiminin durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD'li yetkililer, F-35 uçaklarının teslimatına hazırlık için Türkiye'ye gönderilmesi planlanan parçaların sevkiyatının durdurulduğu bilgisininin geçtiğimiz günlerde Türk yetkililerle paylaşıldığını belirtmişti.

Gerilim üst noktada

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemlerine ABD'nin karşı çıkması neticesinde yaşanan F-35 gerginliğinde son iki gündür taraflardan sert açıklamalar geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıldönümü için Washington'da düzenlenen kutlamalar dolayısıyla yaptığı konuşmada Türkiye'yi eleştirdi. Pence, Çarşamba günkü konuşmasında Rusya'nın S-400 füze savunma sisteminin "NATO için büyük bir tehdit" olduğunu belirtti ve Türkiye'nin Rusya ile NATO arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı'na yanıt ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, Twitter üzerinden İngilizce olarak yayınladığı mesajında, "ABD bir seçim yapmalı. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak, yoksa terörist güçlere katılarak NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasına darbe vurarak, dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" ifadelerini kullandı.

Washington, Ankara'nın S-400 füzelerini alması durumunda F-35'lerin güvenliğinin tehlikeye atılacağı ve radara yakalanması güç bu yeni nesil savaş uçaklarının Rusya karşısında zayıf düşeceği gerekçesiyle teslimata karşı çıkıyor.

DW,rtr/ÇÖ,DÇÜ

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