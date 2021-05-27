ABD Türkiye'nin de aralarında olduğu 110 ülke ve bölgeye seyahat uyarısını gevşetti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 110 ülke ve bölgeye seyahat uyarısını gevşetti. Pazartesi günü kriterlerini güncelleyen kurum, aralarında Türkiye'nin de olduğu 61 ülkeye seyahat uyarısını en yüksek seviye olan Seviye 4'ten Seviye 3'e düşürdü. Seviye 4'te olan ülkelere her türden seyahatten kaçınılması uyarısında bulunuyordu.

Seviye 3 listesine yeni katılan ülkeler arasında Fransa, Ekvador, Filipinler, Güney Afrika, Kanada, Meksika, Rusya, İspanya İsviçre, Ukrayna, Honduras, Macaristan, İtalya ve Türkiye de var.

CDC Sözcüsü ayrıca 50 ülke ve bölgenin de Seviye 2'den Seviye 1'e düşürüldüğünü açıkladı. Covid-19 riskinin en az olduğu ülkeler arasına böylece Singapur, İsrail, Güney Kore, İzlanda, Belize ve Arnavutluk da katılmış oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da CDC'nin aldığı karar uyarınca seyahat tavsiyelerini güncellediklerini açıkladı. Bakanlık tavsiyelerde ticari uçuş imkanı, ABD vatandaşlarının girişine yönelik kısıtlamalar, üç günlük süre içinde Covid-19 test sonucu sunma imkanının olup olmaması gibi başka faktörlerin dikkate alınmadığını, yolcuların bu hususlara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Japonya'ya seyahat uyarısı gevşetildi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısını gevşettiği 85 ülke ve bölge arasında Japonya da bulunuyor. Bakanlık 24 Mayıs tarihinde, Temmuz sonunda Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağı Japonya'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

CDC, yaptığı güncellemede risk gruplandırmasında belirleyici olan kriterlerin değiştirilmesinin rol oynadığını açıkladı. Buna göre Seviye 4 için daha önce 100 bin kişide 100 vaka sayısı olan kriter, 100 bin kişide 500 vaka sayısı olarak değiştirildi. Birçok ülkenin risk seviyesinin düşmesinde kriter değişikliğinin ve salgının daha iyi kontrol etmesinin rol oynadığı açıklandı.

CDC, ABD'nin risk durumunu da Seviye 4'ten Seviye 3'e düşürdü.

ABD kendi vatandaşı olmayan ve gelişten önceki 14 gün içerisinde Çin, İngiltere, İrlanda, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, İran ve 26 Schengen ülkesinde bulunmuş olan kişilere seyahat yasağını sürdürüyor.

Reuters / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe