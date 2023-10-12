ABD: Türkiye Suriye'de ulusal güvenliğimize tehdit

ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri taarruzunun ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirterek Suriye ile ilgili "acil durum" kararnamesini bir yıl uzattı. Türkiye, kararnameye tepki gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ülkenin ulusal güvenlik ve dış politikasına yönelik tehditlere karşı 2019 yılında ilan ettiği "ulusal acil durum"u Türkiye nedeniyle uzattı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın 14 Ekim 2019 tarihinde imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ile yürürlüğe sokulan "ulusal acil durum"un bir yıl uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu kararnamenin "Suriye içindeki ve Suriye ile bağlantılı durumlar karşısında ulusal egemenlik ve dış politikaya yönelik ortaya çıkan alışılmadık ve olağan dışı tehditlere karşı" ilan edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Suriye içindeki ve Suriye bağlantılı durum ve özellikle de Türkiye Hükümeti tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz gerçekleştirme eylemleri, Irak ve Suriye İslam Devletini (IŞİD) mağlup etmeye yönelik harekâtı aşındırmakta, sivilleri tehlikeye atmakta, ayrıca bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı zayıflatma tehdidi oluşturmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağan dışı bir tehdit oluşturmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Başkan Joe Biden imzalı metinde, bu nedenle 14 Ekim 2019 tarihli 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca ilan edilen ulusal acil durumun 14 Ekim ötesinde de devam etmesi gerektiği belirtilerek acil durumun bir yıl uzatıldığı bildirildi.

Türkiye'den tepki

ABD'nin "ulusal acil durum" kararnamesini uzatmasına Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç söz konusu kararnamenin yinelenmesi hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, "ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır" ifadesini kullandı. Açıklamada, "bu çerçevede, ABD’nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin olarak şu ifadeler yer aldı.

"ABD Başkanınca yinelenen bu Kararnamede mesnetsiz iddialara konu edilen Barış Pınarı Harekatı, esasen BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra edilmiş ve bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır. PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin terörist faaliyetlerine darbe vurmuş ve bunları sınırlarımızdan uzaklaştırmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuştur."

DW / BK,ET, JD, ETO

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