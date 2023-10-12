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PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD: Türkiye Suriye'de ulusal güvenliğimize tehdit

12 Ekim 2023

ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri taarruzunun ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirterek Suriye ile ilgili "acil durum" kararnamesini bir yıl uzattı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki ofisinde bir kağıda bir şeyler yazıyor - (17.01.2023)
ABD Başkanı Biden, 2019 yılında yürürlüğe giren kararnamenin süresini bir yıl uzattıFotoğraf: Bart Maat/ANP/picture alliance

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ülkenin ulusal güvenlik ve dış politikasına yönelik tehditlere karşı 2019 yılında ilan ettiği "ulusal acil durum"u Türkiye nedeniyle uzattı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın 14 Ekim 2019 tarihinde imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ile yürürlüğe sokulan "ulusal acil durum"un bir yıl uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu kararnamenin "Suriye içindeki ve Suriye ile bağlantılı durumlar karşısında ulusal egemenlik ve dış politikaya yönelik ortaya çıkan alışılmadık ve olağan dışı tehditlere karşı" ilan edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Suriye içindeki ve Suriye bağlantılı durum ve özellikle de Türkiye Hükümeti tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz gerçekleştirme eylemleri, Irak ve Suriye İslam Devletini (IŞİD) mağlup etmeye yönelik harekâtı aşındırmakta, sivilleri tehlikeye atmakta, ayrıca bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı zayıflatma tehdidi oluşturmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağan dışı bir tehdit oluşturmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Başkan Joe Biden imzalı metinde, bu nedenle 14 Ekim 2019 tarihli 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca ilan edilen ulusal acil durumun 14 Ekim ötesinde de devam etmesi gerektiği belirtilerek acil durumun bir yıl uzatıldığı bildirildi.

 

DW / BK,ET

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