 ABD: Türkiye S-400 yerine Patriot almalı | TÜRKİYE | DW | 16.07.2018

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TÜRKİYE

ABD: Türkiye S-400 yerine Patriot almalı

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Rus S-400 füze savunma sistemlerine alternatif olarak Patriot sistemlerini satın alması için Türkiye ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

ABD, Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satmak istiyor

ABD, Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satmak istiyor

ABD, Türkiye'ye Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemine alternatif olarak Patriot sistemleri satmaya çalışıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve siyasi ilişkiler departmanından sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow, ABD'li Raytheon Co. firmasının Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili bir anlaşma konusunda Türkiye ile görüşme yürütüldüğünü açıkladı.

Kaidanow, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Havacılık Fuarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikalı hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetin Amerikan savunma ticaretini artırmak üzere fuarda müttefiklerle görüşmeler yürüttüklerini kaydetti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Türkiye'de Patriotlarla ilgili görüşmelerde bulunduğunu belirten Büyükelçi, İngiltere'deki fuar sırasında Türk yetkililerle bir temasta bulunup bulunmadıkları konusunda ise bilgi vermedi.

Kaidanow: Rusya'nın davranışlarına destek anlamına gelir

Kaidanow, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini almasının Rusya'nın Avrupa dahil çeşitli bölgelerde "pek iyi olmayan davranışlarına destek" anlamına gelmesinden endişe duyduklarını da kaydetti. Büyükelçi, "ABD’nin müttefiklerinin satın aldığı sistemlerin ABD ile müttefikleri arasındaki stratejik ilişkiyi destekleyici nitelikte olmasına dikkat ettiklerini" belirterek Türkiye örneğinde bu destekleyici sistemin Patriotlar olduğunu vurguladı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyaretinde S-400'lerin teslimatının planlanandan öne çekileceği açıklandı. Hava savunma sistemlerinin alım sürecini ve yaşanan tartışmaları mercek altına aldık. (06.04.2018)

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışının S-400'ler nedeniyle iptal edilebileceğini söyledi. (26.06.2018)

Türkiye'nin ABD'den satın almayı planladığı F-35 uçaklarından ilkinin teslimatı Teksas eyaletinde yapıldı. Bu arada uçakların Türkiye’ye transferinin engellenmesi için Senato'dan yeni bir hamle geldi. (22.06.2018)

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı 2,5 milyar dolarlık anlaşma sonucu Temmuz 2019'da teslim alması öngörülen S-400 füze savunma sistemleri ABD ve NATO'da eleştirilere yol açmıştı. Türkiye'ye yönelik eleştirilerin odağında, "Rusya'nın NATO üyelerine karşı bir tehdit unsuru olduğu ve S-400'lerin NATO sistemleri ile uyumlu çalışmayacağı" görüşü yer alıyor.

ABD ayrıca Türkiye'nin S-400 sistemlerinden vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin sipariş ettiği ve ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen 100 adet F-35 savaş uçağının satışının tehlikeye girebileceğini belirtmişti.

Trump ile Erdoğan telefonda görüştü

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Helsinki'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Erdoğan'ın Trump ile Putin arasındaki görüşmenin önemine işaret ederek başarı dileklerini ifade ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki lider "ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını" teyit ettiler. Görüşmede Suriye'nin Menbiç kenti konusunda ABD ile varılan ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağının vurgulandığı kaydedildi.

rtr,DW/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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