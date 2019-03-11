 ″ABD Türkiye ile Suriye′ye operasyonunu görüşmüyor″ | DÜNYA | DW | 14.03.2019

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DÜNYA

"ABD Türkiye ile Suriye'ye operasyonunu görüşmüyor"

ABD'li bir yetkili Suriye’nin kuzeyine yapılacak bir operasyon konusunda Türkiye ile görüşülmediğini belirtti. ABD Ankara’nın güvenlik endişeleri nedeniyle böyle bir operasyona gerek olmadığı görüşünde.

Syrien US-Militär in Manbidsch (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

Türkiye'nin Suriye'ye olası bir operasyonu ile ilgili olarak ABD tarafından bir açıklama geldi. ABD'li bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusuna Türkiye'nin yapacağı bir operasyon hakkında görüşmediklerini söyledi. Yetkili aynı zamanda ABD'nin, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için böyle bir operasyona ihtiyaç duymadığına inandığını belirtti.

Türkiye ABD'nin askerlerinin çekilmesi sonrasında Suriye sınırında bir güvenli bölge kurulmasını istiyor. İsmini vermeden konuşan ABD'li yetkili Türkiye'nin güvenlik endişeleri nedeniyle "bir güvenlik mekanizması ya da 'güvenli bölge' kurulması” konusunda tekrar tekrar görüştüklerini kaydetti. Yetkili, "Güvenlik mekanizmasının detayları geliştiriliyor ve bununla ilgili görüşmeler yapılıyor ancak ABD'nin bakış açısı Türkiye'nin operasyon yapmasını gerektirmiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop 12 Mart'ta düzenlenen basın toplantısında, "Halen gündemde olan Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayında Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından ABD, Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı bir operasyonun "kabul edilemez" olduğunu duyurmuştu. Türkiye'nin operasyon sinyali vermesinin ardından Brüksel’den de Ankara’ya uyarı gelmişti.

Türkiye ile ABD, YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) nedeniyle uzun süredir sorun yaşıyor. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü olarak değerlendirirken, ABD SDG'yi IŞİD'e karşı savaşta önemli bir ortak olarak görüyor. PKK; Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü listesinde yer alıyor. 

rtr,DW/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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