 ABD Türkiye ile İHA programını askıya aldı | DÜNYA | DW | 05.02.2020

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DÜNYA

ABD Türkiye ile İHA programını askıya aldı

ABD'nin Türkiye ile yürüttüğü gizli İHA programını askıya aldığı ortaya çıktı. Kararın geçen yılın sonuna doğru alındığı bildirildi.

İncirlik Hava Üssü'nden kalkan F-15 uçağı

İncirlik Hava Üssü'nden kalkan F-15 uçağı

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile birlikte yürüttüğü gizli askeri istihbarat işbirliği programını askıya aldığı ortaya çıktı. Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, PKK'ya karşı operasyonlarda kullanmak amacıyla ABD'nin insansız hava araçları (İHA) ile yürütülen istihbarat toplama uçuşlarının geçtiğimiz yılın sonuna doğru durdurulduğunu kaydetti.

Haberde operasyonlara katılan İHA'ların İncirlik Üssü'nden havalandığı ve 2007'den bu yana süren operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgelere ağırlık verildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuya ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada, ülkesinin istihbarat konuları hakkında yorum yapmayacağını söyledi. Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de konu hakkında yorum yapmazken, İHA programının durdurulduğunu doğruladı.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili "Bu durum PKK ile mücadele operasyonlarını daha zor ve maliyetli hale getirecek" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin bu askeri programı süresiz olarak askıya almasının arkasında Türkiye'nin ekim ayında Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyon yatıyor. Türkiye, 9-17 Ekim tarihleri arasında "Barış Pınarı" adlı harekat ile Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmak hedefiyle operasyon başlatmıştı. Operasyonun hedefinde ABD'nin destek verdiği gruplar arasında yer alan Suriye Demokratik Güçleri'nin de olması Washington'ın tepkisine neden olmuştu.

rtr/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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