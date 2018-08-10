ABD-Türkiye arasındaki ekonomik savaş büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması talimatına Ankara'dan tepki geldi.

Türkiye Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin kararının Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına aykırı olduğu vurgulandı. Türkiye'nin ticaret politikasını DTÖ kurallarına uygun şekilde belirlediğinin belirtildiği açıklamada, diğer üye ülkelere de kurallara riayet etme çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Çelik ve alüminyum ihracatçılarımızın menfaatini, hukuka aykırı uygulamalara karşı uluslararası platformda savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Dışişleri: Devlet ciddiyeti ile bağdaşmıyor

Trump'ın kararına bir tepki de Türkiye Dışileri Bakanlığından geldi. Açıklamada, karar "devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor" ifadesiyle eleştirildi. Açıklamada ayrıca, "ABD tarafından Türkiye'ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir" denildi.

Dışişleri, Trump'ın talimatının ikili ilişkilere zarar vereceği uyarısını da yaptı. Açıklamada, "ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir" denildi.

Erdoğan: Büyümeye devam edeceğiz

ABD ile yaşanan gümrük verigisi kriziyle ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Gümüşhane'de yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Biz bugüne kadar adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun tüm devletlerle, eşitliği ve karşılıklı saygıyı esas alan göz hizasında bir ilişki kurduk. Sorunları, şantaj, tehdit ve baskıyla değil, diyalogla çözmenin yollarını aradık. Meselelerin çözümü sükûnettir, suhulettir, müzakere ve diplomasidir. Bunun dışındaki her çözüm yolu, çıkmaz sokak olacaktır."

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Bahçeli: Dolar'ın yükselişi siyasi şantajdır

Trump'ın hamlesini eleştirenler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı. Bahçeli, "Dövizin yükseliş temeli ekonomik değil, siyasi ve diplomatik şantajlardır. Buna da boyun eğemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli ayrıca "Bir papaz bahane edilerek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz'da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor" dedi.

Kalın: Hiçbir şantaj Türkiye'nin iradesini yıldıramaz

Trump'ın kararına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da tepki geldi. Kalın, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz" dedi. Kalın bu açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

İzmir'de yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması ile başlayan krizde Trump, Türkiye Adalet ve İçişleri Bakanlarına yönelik yaptırım kararının ardından Türkiye'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için düğmeye basmıştı. Trump, "Türk Lirası, çok güçlü Dolarımız karşısında hızla düşerken, az önce çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim. Alüminyum için vergi şu andan itibaren yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu aralar hiç iyi değil!" diye tweet atmıştı. Trump'ın açıklaması ile Dolar, TL karşısında tarihi rekor kırarak 6,87 seviyesine çıkmıştı.

Türkiye'nin ABD'nin hamlelerine verdiği karşılıklar

Dünyanın en büyük çelik ithalatçısı konumundaki ABD, geçen Mart ayında Türkiye dâhil ticaret ortaklarının tepkisini çeken bir karar alarak çelik ithalatına yüzde 25, alümüniyum ithalatına ise yüzde 10 ek vergi uygulamaya başlamıştı. Türkiye de ABD'ye misilleme yaparak Trump yönetiminin Mart ayındaki kararının getirdiği ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulama yoluna gitmişti. Türk hükümeti Haziran ayının sonlarına doğru açıkladığı bu hamle ile 22 Amerikan ürününe yaklaşık 300 milyon dolarlık ek vergi getirmişti. Trump yönetimi bunun üzerine geçen ay, ABD'ye misilleme yapan Türkiye, Çin, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'yı Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle DTÖ'ye şikâyet etmişti.

Türkiye, ABD'nin Gül ve Soylu hakkındaki yaptırım kararına da aynı şekilde karşılık vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulması" için talimat vermişti.

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DW,ÖA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe