ABD: Türk diplomatın katilinin serbest bırakılması "derin hayal kırıklığı"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'de 1982 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı otomobilinin içinde vurarak öldüren ve afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hampig Sasunyan tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Kaliforniya eyaletinin, 1982 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldürmekten suçlu bulunan Hampig 'Harry' Sasunyan için verdiği şartlı tahliye kararından derin hayal kırıklığı duymaktadır" ifadesini kullandı.

Açıklamada "Bay Arıkan'ın ailesine ve Türk Dışişleri Bakanlığındaki çalışma arkadaşlarımıza, kayıpları dolayısıyla bir kez daha en derin taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Bliken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Sasunyan'ın tahliye kararından "derin hayal kırıklığı" duyduklarını bildirerek diplomatlara kaşı yapılan saldırıların diplomasiye saldırmak anlamına geldiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da bir diplomata saldırmanın, sadece bir bireye karşı ağır bir suç değil, aynı zamanda diplomasiye de saldırmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, ABD'nin, dünyanın herhangi bir yerindeki diplomatların güvenliğini her zaman öncelediğini, diplomatlara yönelik suikastların en yüksek ceza ile cezalandırılmasını savunduğunu ve bu tür şartlı tahliyelere karşı olduğu belirtildi.

Mahkemeden tahliye kararı

Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesinin Sasunyan'ın salıverilmesinin önünü açan kararı, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un kararı temyiz etmeyeceğini açıklaması sonrasında kesinleşmişti.

Suçunu kabul etmesi ve özür dilemesi karşılığında şartlı salıverilme yasağı kaldırılan Sasunyan, son olarak iki yıl önce şartlı salıverilme için başvuruda bulunmuş ve ilgili mahkeme Aralık 2019'daki duruşmada Sasunyan'ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar vermişti. Ancak Türkiye'nin ABD yönetimi nezdindeki girişimleri sonucu Kaliforniya Valiliği veto yetkisini kullanarak 26 Mayıs 2020'de şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmişti.

Türk Dışişleri kınadı

Türk Dışişleri Bakanlığı, Sasunyan'ın tahliye edilmesi kararının Türk milletinin vicdanını derinden yaraladığını belirterek söz konusu kararı şiddetle kınadığını açıkladı. "ABD yönetiminin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen kararın değiştirilmediğine" işaret edilen açıklamada, "Bu vahim karar evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır" denildi.

Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni kökenli Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta kırmızı ışıkta duran otomobilinin içinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Sasunyan yakalanırken firar eden Krikor Saliba'nın aynı yıl Lübnan İç Savaşında öldüğü iddia edilmişti.

DW / SSB,ET

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