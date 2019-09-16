 ABD Suudi Arabistan’a Patriot gönderiyor | DÜNYA | DW | 26.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD Suudi Arabistan’a Patriot gönderiyor

Pentagon, Suudi Arabistan’ın İran’a karşı korunması amacıyla Patriot füze savunma sistemleri göndereceğini açıkladı. Bölgeye ek asker gönderilmesi de gündemde.

Raketen Abwehrsystem Patriot der Bundeswehr (Deutsche Bundeswehr/Getty Images)

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlamak üzere ilk aşamada bir Patriot bataryası ve dört Sentinel radar sisteminin bu ülkeye gönderileceğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, bunun Suudi Arabistan'ın İran'dan gelebilecek saldırılara karşı korunması amacıyla atılan ilk adım olduğu, gerekli görüldüğünde gönderilmek üzere iki batarya ve bir THAD füze savunma sisteminin de hazır edileceği kaydedildi.

Fransız haber ajansı AFP, 200 askerin de Suudi Arabistan’a gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

ABD, Suudi Arabistan'ın iki büyük petrol tesisine 14 Eylül’de havadan düzenlenen saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutmuş, saldırıları Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti.

ABD göndereceği radar sistemleriyle Suudi Arabistan'ın kuzeyinin daha iyi gözetlenebilmesini amaçlıyor. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef alan saldırılar, ülkedeki sistemlerin Yemen’deki savaş nedeniyle güneye yoğunlaştığını ve kuzeyde güvenlik boşluğu oluştuğunu ortaya çıkarmıştı.

AP,AFP/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: ABD’den Patriot alabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin S-400 savunma sisteminin yanında ABD’den Patriot sistemi de alabileceğini belirterek, konuyu ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü bildirdi. (14.09.2019)  

İran kendi ürettiği hava savunma sistemini tanıttı

İran kendi üretimi uzun menzilli hava savunma sistemini tanıttı. 200 kilometrelik menzile sahip olan Bavar-373'ün S-300 ve Patriot'a rakip olduğu belirtiliyor. (22.08.2019)  

ABD'li yetkili: Türkiye bizden Patriot almalı

ABD Savunma Bakanlığı'na vekalet eden Patrick Shanahan, Türkiye'nin F-35 programında kalmasını dilediğini ancak bunun yolunun S-400 yerine Patriot füze sistemlerini almaktan geçtiğini açıkladı. (26.03.2019)  

Benzer içerik

USA Texas Strategic Petroleum Reserve Standort

Suudi Arabistan rafinerilerine saldırılar petrol fiyatlarını vurdu 16.09.2019

Hafta sonunda Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırılar petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 oranında yükselmesine neden olurken, ABD Başkanı Trump saldırıların karşılıksız kalmayacağını açıkladı.

Iran Militärparade in Teheran | Präsident Hassan Rohani

Ruhani: Körfez'deki yabancı güçler güvenlik tehdidi 22.09.2019

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'nin Körfez ülkelerine ek asker gönderme kararınını eleştirdi, Basra Körfezi'nin güvenliği konusunda ülkesinin öncülük edeceği bir planı bu hafta BM'ye sunacaklarını açıkladı.

Saudi-Arabien | Nach dem Drohnenangriffe | Ölanlage Churais

Almanya, Fransa ve İngiltere saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu 24.09.2019

Almanya, Fransa ve İngiltere Suudi Arabistan’daki saldırıdan İran’ı sorumlu tutan ortak bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo açıklama için teşekkür ederken, İran Dışişleri Bakanı Zarif tepki gösterdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Frontline: Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi

Amerikan PBS televizyon kanalında yayınlanan Frontline programı Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman‘ın, Kaşıkçı cinayetinin kendi sorumluluğu altında işlendiğini ve bu nedenle sorumluluğu üstlendiğini iddia etti.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  