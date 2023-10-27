ABD, Suriye'de İran Devrim Muhafızları mevzilerini vurdu

ABD, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları'na ait iki mevziyi vurdu.

Operasyon emrinin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verildiğini söyleyen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin "Bu hedefli saldırılar, İran destekli milisler tarafından Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine karşı 17 Ekim'de başlayan bir dizi sürekli ve büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanan saldırılara yanıt niteliği taşıyor” dedi.

Austin, ABD güçlerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde "gerekli önlemleri almakta daha fazla tereddüt edilmeyeceğini" kaydetti.

ABD birliklerine en az 16 saldırı

Bölgede İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle gerilim tırmanırken ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Ekim ayında 12'si Irakta, dördü Suriye'de olmak üzere en az 16 kez saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırılarda toplam 21 ABD askerinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son saldırı Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan özerk bölgesinde meydana geldi. Pentagon sözcüsü Pat Ryder, bu saldırıda can kaybı olmadığını, altyapıda bazı küçük hasarlar meydana geldiğini söyledi.

Saldırılarda tek yönlü insansız hava araçları ve füzeler kullanıldığını ifade eden Ryder, "Bunların İran destekli milisler olduğunu biliyoruz ve elbette bu gruplardan İran'ı sorumlu tutuyoruz" diye konuştu.

IŞID'in bölgede yeniden palazlanmasını önlemek amacıyla Irak'ta 2 bin 500, Suriye'de ise yaklaşık 900 ABD askeri uluslararası koalisyon çerçevesinde görev yapıyor.

Reuters,AFP/TY,EC

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