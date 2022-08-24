ABD Suriye'de İran destekli grupları hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Salı günü Suriye'nindoğusuna hava saldırısı emri verdiği belirtildi. ABD Merkez Komutanlığı (Centcom) Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı açıklamada petrol zengini Deyrizor vilayetindeki saldırıların, "İran Devrim Muhafızları'na bağlı gruplar tarafından kullanılan altyapı tesislerini hedef aldığını" söyledi.

Sözcü, bu "hassas saldırıların, İran destekli gruplar tarafından ABD personeline karşı düzenlenen son saldırılar gibi saldırılara karşı ABD güçlerini savunmayı ve korumayı amaçladığını" belirtti. 15 Ağustos'ta ABD liderliğindeki cihat karşıtı güçlerin karakoluna bir dizi insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Centcom'un açıklamasında, ABD birliklerinin "(Gerginliğin) tırmanma riskini sınırlamak ve kayıp riskini en aza indirmek amacıyla orantılı ve kasıtlı bir eylemde bulunduğu" savunuldu.

CNN'e de konuşan Buccino, Salı günkü hava saldırılarında mühimmat deposu ve lojistik amaçlı kullanılan bir yerleşkedeki dokuz sığınağın vurulduğunu söyledi. ABDordusunun başlangıçta yerleşkede bulunan 13 sığınaktan 11'ini vurmayı planladığını, ancak yakınlarında insan gruplarının görülmesi üzerine iki sığınağı vurmaktan vazgeçtiğini belirten Albay, ilk değerlendirmelere göre saldırılarda hayatını kaybedenin olmadığını sözlerine ekledi.

Devrim Muhafızı generalinin öldürüldüğü açıklanmıştı

Suriye devlet medyası tarafından henüz teyit edilmeyen saldırılar, İran devlet medyasının "Suriye'de askeri danışman olarak görev yapan" bir Devrim Muhafızı generalinin Pazar günü öldürüldüğünü açıkladığı gün gerçekleşti. Haberlerde Suriye veya Irak'ta İran adına çalışanlar için kullanılan bir terim olan "kutsal alanın savunucusu" olarak nitelendirilen generalin nasıl öldürüldüğü belirtilmemişti.

Yüzlerce Amerikan askeri, IŞİD kalıntılarıyla mücadeleye odaklandığını belirten koalisyonun bir parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşlanmış durumda. İran ise, Suriye'deki güçlerini Şam'ın daveti üzerine ve sadece danışman olarak ülkede bulundurduğunu savunuyor.

AFP / SÖ,ET