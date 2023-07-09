  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD Suriye'de IŞİD liderini öldürdüğünü duyurdu

1 saat önce

ABD ordusu IŞİD liderlerinden Usame El Muhacir'i Suriye'de düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldürdüğünü açıkladı.

https://p.dw.com/p/4Tdig
IŞİD liderlerinden El Muhacir, MQ-9 Reaper tipi İHA'larla vurularak öldürüldü.
IŞİD liderlerinden El Muhacir, MQ-9 Reaper tipi İHA'larla vurularak öldürüldü. (Fotoğraf: Arşiv)Fotoğraf: Tsgt. Emerson Nunez/Us Air/ZUMAPRESS.com/picture alliance

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) IŞİD liderlerinden Usame El Muhacir'in Suriye'nin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM, saldırının 7 Temmuz Cuma günü MQ-9 Reaper tipi İHA'larca gerçekleştirildiğini belirtti. CENTCOM açıklamasında aynı İHA'ların saldırıdan önce Suriye'de yaklaşık iki saat boyunca Rus uçaklarınca taciz edildiği bildirildi. Açıklamada, saldırıda sivil can kaybı yaşanmadığı, bir sivilin yaralandığına dair haberlerinse incelendiği ifade edildi.

Bu operasyonla IŞİD'in mağlup edilmesi doğrultusundaki kararlılıklarını bir kez daha gösterdiklerini belirten CENTCOM komutanı Michael Kurilla, söz konusu terör örgütünün "sadece bu bölgede değil, bu bölgenin dışında da bir tehdit olmayı sürdürdüğünü" söyledi.

Associated Press'e konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise El Muhacir'in Suriye'nin doğusunda değil, kuzeybatıdaki Halep bölgesinde öldürüldüğünü söyledi. ABD'li yetkili, Suriye'nin genellikle doğusunda faaliyet gösteren El Muhacir'in Halep'te motosikletle seyir hâlindeyken öldürüldüğünü ifade etti. Yetkili, Amerikan İHA'larının Rus uçaklarınca taciz edildikleri sırada da El Muhacir'in peşinde olduklarını belirtti.

ABD ordusunun öldürülen kişinin El Muhacir olduğunu nasıl doğruladığı henüz bilinmiyor.

Suriye'deki son topraklarını 2019'da kaybeden IŞİD'in bu ülkede Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde saklanan liderlerine yönelik ABD operasyonları son bir yıl içinde yoğunlaştı.

ABD, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 2019 yılında öldürülmesinin ardından bu örgütün hayatta kalan ve birçoğu yurt dışında saldırılar planlandığı düşünülen liderlerini hedef almaya başlamıştı.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kasım ayında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti

İsveç'in NATO üyeliği için kritik hafta başlıyor

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yalan haberlere neden inanıyoruz?

Yalan haberlere neden inanıyoruz?

Medya9 saat önce
Paso Severino rezervuarın kurumuş durumda

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Uruguay'da kuraklık: İçme suyu tükeniyor

Doğa ve Çevre8 Temmuz 2023
Elde tutulan TL banknotları

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Sendikalar: Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

Politika8 Temmuz 2023

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Güneş kremi hakkında doğru sanılan 4 yanlış

Sağlık8 Temmuz 2023
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve parti başkanı Erkan Baş, tutuklu bulunan Can Atalay'ın fotoğrafı ile TBMM sıralarında

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Hukuk ve Adalet7 Temmuz 2023
Symbolbild | Türkische Lira

Vergi yağmuru dar gelirliyi vuracak

Vergi yağmuru dar gelirliyi vuracak

Ekonomi7 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön