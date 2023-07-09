ABD Suriye'de IŞİD liderini öldürdüğünü duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) IŞİD liderlerinden Usame El Muhacir'in Suriye'nin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM, saldırının 7 Temmuz Cuma günü MQ-9 Reaper tipi İHA'larca gerçekleştirildiğini belirtti. CENTCOM açıklamasında aynı İHA'ların saldırıdan önce Suriye'de yaklaşık iki saat boyunca Rus uçaklarınca taciz edildiği bildirildi. Açıklamada, saldırıda sivil can kaybı yaşanmadığı, bir sivilin yaralandığına dair haberlerinse incelendiği ifade edildi.

Bu operasyonla IŞİD'in mağlup edilmesi doğrultusundaki kararlılıklarını bir kez daha gösterdiklerini belirten CENTCOM komutanı Michael Kurilla, söz konusu terör örgütünün "sadece bu bölgede değil, bu bölgenin dışında da bir tehdit olmayı sürdürdüğünü" söyledi.

Associated Press'e konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise El Muhacir'in Suriye'nin doğusunda değil, kuzeybatıdaki Halep bölgesinde öldürüldüğünü söyledi. ABD'li yetkili, Suriye'nin genellikle doğusunda faaliyet gösteren El Muhacir'in Halep'te motosikletle seyir hâlindeyken öldürüldüğünü ifade etti. Yetkili, Amerikan İHA'larının Rus uçaklarınca taciz edildikleri sırada da El Muhacir'in peşinde olduklarını belirtti.

ABD ordusunun öldürülen kişinin El Muhacir olduğunu nasıl doğruladığı henüz bilinmiyor.

Suriye'deki son topraklarını 2019'da kaybeden IŞİD'in bu ülkede Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde saklanan liderlerine yönelik ABD operasyonları son bir yıl içinde yoğunlaştı.

ABD, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 2019 yılında öldürülmesinin ardından bu örgütün hayatta kalan ve birçoğu yurt dışında saldırılar planlandığı düşünülen liderlerini hedef almaya başlamıştı.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,JD

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