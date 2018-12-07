ABD Suriye'de gözlem noktaları kurdu

ABD, Türkiye ile Washington'ın Suriye'deki Kürt müttefikleri arasındaki gerilimin azaltılmasına yardımcı olması amacıyla Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktaları kurulduğunu açıkladı.

Açıklama, Pentagon sözcüsü Rob Manning'den geldi. Manning, "Bakan James Mattis'in direktifleri doğrultusunda ABD, NATO müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik endişelerine yanıt vermek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğu sınırına gözlem noktaları kurdu" dedi.

Manning, "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarı sağlama çabalarımızı Türkiye ile koordineli bir şekilde yürütmeye bağlı kalacağız" diye ekledi.

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'nin kuzey sınırında gözlem noktaları kurma planından rahatsızlık duyduklarını söylemişti. Plandan vazgeçilmesi yönünde Türkiye'nin talebini Akar geçtiğimiz hafta Ankara'da temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e iletmişti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzey sınırı boyunca gözlem noktaları oluşturmayı planladıklarını, bunun Türkiye ile Suriye'deki Kürt müttefikleri arasındaki gerilimin azaltılmasına yardımcı olmasını hedeflediklerini söylemiş, kararın Türkiye ile yakın işbirliği içinde alındığını kaydetmişti. ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadelede müttefikleri arasında Türkiye'nin PKK'nın ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak gördüğü YPG de yer alıyor.

AFP/ÖA,GA

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