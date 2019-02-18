 ABD Suriye′de 200 askerlik bir barış koruma grubu bırakacak | DÜNYA | DW | 22.02.2019

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DÜNYA

ABD Suriye'de 200 askerlik bir barış koruma grubu bırakacak

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından 200 Amerikan askerinden oluşan küçük bir grup askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını açıkladı. 

Syrien: US Soldaten (picture-alliance/AP/H. Malla)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık ayında bütün Amerikan birliklerini Suriye'den çekeceklerini duyurmuştu. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada küçük bir grup askerin Suriye'de kalacağı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders açıklamasında, "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak" dedi. Ancak 200 askerin nerede konuşlandırılacağı belirtilmedi.

Senatör Lindsey Graham Başkan Trump'ın bir grup askeri "uluslararası istikrar gücü” olarak Suriye bırakma kararını memnuniyetle karşıladı.

Graham bu kararın Türkiye'nin SDG ile çatışmaya girmesini engelleyeceğini söyledi. Türkiye SDG'nin büyük bir kısmını oluşturan Kürt güçlerini PKK'nın Suriye'deki kolu olarak değerlendiriyor.

Graham ayrıca bir grup asker bırakmanın İran'ın bölgedeki emellerini de kontrol altında tutmak ve IŞİD'lilerin geri dönmesini engellemeye yardım edeceğini söyledi.

Graham "Suriye'de uluslararası güçlerden oluşturulacak bir güvenli bölge İran'ı frenlemek ve IŞİD'in yenildiğinden emin olmak, Türk müttefiklerimizi korumak ve Türkiye'nin Suriye sınırını güvenceye almak gibi ulusal güvenlik hedeflerimize ulaşmanın en iyi yoludur” dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Aralık ayında IŞİD'in yenildiğini ve bu örgütle mücadelede Kürt ve Arap kuvvetlerini destekleyen 2 bin Amerikan birliğini Suriye'den çekeceklerini duyurmuştu. Trump'ın çekilme planı Amerikan kurmayları tarafından eleştirilmiş ve çekilmeye karşı olan Savunma Bakanı Jim Mattis görevinden istifa etmişti.

Syrien: U.S. Soldaten im Einsatz (picture alliance/AP/Z. Garbarino )

Trump ve Erdoğan telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki durum hakkında telefonda görüştüğü bildirildi. Beyaz Saray iki tarafın Suriye'de potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Beyaz Saray ayrıca açıklamasında ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın, bu hafta Washington'da Türk mevkidaşlarıyla bir araya gelecekleri belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki lider, ABD’nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kaldı.

dpa,AP/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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