 ABD: Suriye rejim birlikleri Menbiç’te değil | DÜNYA | DW | 28.12.2018

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DÜNYA

ABD: Suriye rejim birlikleri Menbiç’te değil

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada Suriye rejim birliklerinin Menbiç’e girdiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

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ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye rejim birliklerinin Menbiç’te olduğu iddiasını yalanladı. Associated Press'in (AP) nin haberine göre koalisyondan yapılan açıklamada hükümet birliklerinin kente girdiği açıklamasının “doğru olmadığı” belirtildi. ABD birliklerinin kentte devriye görevi yapmaya devam ettiği kaydediliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yarbay Earl Brown "Menbiç kentindeki değişikliklere ilişkin doğru olmayan haberler olmakla birlikte (ABD öncülüğündeki koalisyon) bu iddiaların doğru olduğuna dair bir belirti görememiştir" dedi. Brown tüm taraflara "Menbiç'in bütünlüğü ve kent sakinlerinin güvenliğine" saygı gösterme çağrısı yaptı. CENTCOM Sözcüsü "Misyonumuz değişmedi. Güçlerimizi temkinli ve kontrollü bir biçimde çekerken, birliklerimizi ve sahadaki partnerlerimizi güvence altına almak için mümkün tüm tedbirleri alacağız ve bu sırada koalisyon partnerlerini desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Suriye ordusu, Cuma günü askeri güçlerinin Türkiye sınırı yakınlarındaki Menbiç'e girdiğini ve kentte Suriye bayrağının çekildiğini duyurmuştu. Suriye ordu sözcüsü televizyondan yayınlanan açıklamasında ordunun "terörizmi yerle bir etmeye ve tüm işgalcileri yenmeye kararlı olduğunu” söylemişti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de 300'den fazla Suriye askerinin Menbiç'e girdiğini açıkladı.

Menbiç'teki yerel yönetimden Nura el Hamid de Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Suriye rejim güçleri'nin kent merkezine girmeyeceğini ancak Türkiye destekli Suriyeli gruplarla Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında oluşan geçici sınır çizgisine konuşlanacağını söyledi. Hamid, ABD ve Fransa koalisyon güçlerinin mevcut mevkilerinde konuşlu olmaya devam ettiğini ve devriye görevlerini sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suriye ordusunun Menbiç kentine girdiğini ilan etmesiyle ilgili, "Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş bir şey yok. Bir saat kadar önce yine arkadaşlarımla, istihbaratla vesaire görüşmeleri de yaptım" demişti.

AP, AFP / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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