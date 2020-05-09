 ABD Senatosu’ndan Uygurlara destek | DÜNYA | DW | 15.05.2020

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DÜNYA

ABD Senatosu’ndan Uygurlara destek

ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği sürüyor. Trump "Çin ile ilişkileri kesebilirdik" derken, ABD Senatosu, Uygurlara yönelik baskıdan sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım öngören tasarıyı kabul etti.

Sincan'da Uygurlara eğitim veridliği belirtilen kamplardan biri

Sincan'da Uygurlara "eğitim veridliği" belirtilen kamplardan biri

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Washington ile Pekin arasındaki gerginlik artarken, ABD Senatosu'ndan Çin üzerindeki baskıyı artıracak bir adım daha geldi.

ABD Senatosu, Uygur azınlığa yönelik tutumu nedeniyle Çin'e yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun girişimi ile hazırlanan tasarı, Uygurlar ile birlikte diğer Müslüman azınlıklara yönelik baskıdan sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırımlar öngörüyor. Tasarının yasalaşması için Kongre'nin üst kanadı Temsilciler Meclisi tarafından da kabul edilmesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 1 milyondan fazla Uygur, Çin hükümetinin "eğitim kampı" olarak adlandırdığı yerlerde tutuluyor. Çin ise Uygurlara yönelik baskı yapıldığı iddialarını redderek, Sincar Özerk Bölgesi ile ilişkilerin Çin'in iç meselesi olduğunu savunuyor.

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Çinli yetkililere yaptırımlar öngören tasarının, Washington ile Pekin arasındaki gerilim yaşandığı bir dönemde Senato'da kabul edilmesi dikkati çekti. ABD Başkanı Trump, Çin'i koronavirüs salgınına karşı zamanında gereken önlemleri almamakla suçluyor. Çin ise bu iddiaları reddediyor.

Trump: İlişkileri tamamen kesebilirdik

Başkan Trump, Perşembe akşamı Fox televizyonuna verdiği mülakatta, Çin ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, "Çok şey yapabilirdik. Tüm ilişkilerimizi kesebilirdik" dedi. Çin'in ABD'ye toplam ihracatına işaret eden Trump, ilişkilerin kesilmesi durumunda "500 milyar dolar tasarruf" edeceklerini kaydetti. Trump, Çin'in ABD'ye ihracatı için harcanan parayı "kayıp" olarak olarak nitelendirdi.

Çin'in yeni tip koronavirüsü salgınını önleyememesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirten Trump, Çin kaynaklı COVID-19'un yayılmasını Çin'in engelleyebileceğini ifade etti.

Reuters/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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