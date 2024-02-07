ABD Senatosu’nda Türkiye’ye F-16 satışına itiraz

ABD Senatosu'nda, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satış planına itiraz geldi. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için ortak bir yasa tasarısı sundu.

Paul'ün 5 Şubat'ta sunduğu ve kamuoyuna bugün yansıyan yasa tasarısı, Biden yönetiminin Türkiye'ye tedarik etmeyi öngördüğü F-16'lar dahil tüm askeri teçhizat, malzeme ve hizmetlerin satışının yasaklanmasını talep ediyor.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Türkiye’ye F-16 satışını yasaklamak için yasa tasarısı sundu. Fotoğraf: Getty Images/W. McNamee

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Paul'ün sunduğu tasarının kabulü için ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğun onayı gerekiyor. Tasarı yasalaşmadığı takdirde satış resmen gerçekleşmiş olacak. İtiraz tasarıları onaylansa bile Başkan Joe Biden'ın veto hakkı bulunuyor. Bu arada Kongre'nin Türkiye'ye yapılacak satışla ilgili itiraz süresi 10 Şubat'ta doluyor.

İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması üzerine Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Kongre'ye, Yunanistan'a yapılacak F-35'lerin satışına dair bildirimle eş zamanlı olarak, Türkiye'ye 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet de F-16 Blok 70 modernizasyon kitinin satışına ilişkin resmi bildirimde bulunmuştu.

Türkiye'ye yapılacak yaklaşık 23 milyar dolar tutarındaki satış bildiriminde ayrıca askeri mühimmat, askeri teçhizat ve malzemeler de yer alıyor.

DW/ DA, BK

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