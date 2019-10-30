ABD Senatosu'nda “soykırım” oylamasına yine geçit yok

ABD Senatosu’nda 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasına yönelik karar tasarısı bir kez daha Cumhuriyetçilere takıldı.

Cumhuriyetçi Senatör David Perdue, tasarının hassas bir dönemde Senato’dan geçmesinin “Washington’ın Türkiye’yle ikili ilişkilerdeki gerçek sıkıntıları aşmaya adanmışlığına zarar vereceği” gerekçesiyle karşı görüş bildirdi.

Böylece bir hafta içinde bu girişim ikinci kez Cumhuriyetçiler tarafından durdurulmuş oldu. Geçen hafta da bir diğer cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tasarının Senato’da oylanmasını bloke etmişti. Senato’da herhangi bir senatör bir tasarıya karşı görüş bildirerek oylamayı bloke edebiliyor.

Kararın Cumhuriyetçilere takılmasına tepki gösteren Demokrat Partili Senatör Robert Menendez, “Yeryüzünün en büyük süpergücünün tarihin gerçeklerini dile getirememesi benim için inanılmaz” diye konuştu.

“Soykırımın" tanınması için 10 yılı aşkın süredir çaba gösterdiğini hatırlatan Menendez, daha fazla oy için çaba harcamaya devam edeceğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisinde Ekim ayında yapılan oylamada Osmanlı döneminde Ermenilerin öldürülmesini "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı 11'e karşı 405 oyla kabul edilmişti. Türkiye tasarının kabul edilmesine tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tasarıyı "Atılan adımın kıymeti yok, bunu tanımıyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

DW, AFP / SÖ, JD

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