ABD Senatosu kararı: Trump'ın yargılanması anayasaya uygun

Amerikan Senatosu ABD eski Başkanı Donald Trump hakkındaki ikinci azil sürecinin önünü açtı. Senato'da yapılan oylamada Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasaya uygun olduğuna karar verildi. Oturumda 50 Demokrat senatör ve 6 Cumhuriyetçi senatör Trump'ın yargılanmasının anayasal olduğu yönünde oy kullanırken, 44 Cumhuriyetçi senatör karşı yönde oy kullandı.

Trump'ın avukatları azil istemiyle yargılanma sürecine karşı çıktı. Donald Trump'ın normal bir vatandaş olduğunu dile getiren avukatlar bu nedenle azil sürecine tabi tutulmaması gerektiğini savundu. Avukatlar azil sürecinin siyasi olduğunu savunarak Trump'ın artık görevde olmaması sebebiyle anayasa aykırı olduğunu da ileri sürdü.

Trump'ın avukatı David Schoen "Demokratların anayasayı gerekçe göstererek ulaşmak istediği, Donald Trump'ın yeniden siyasi bir makama aday olmasını engellemektir ancak bu anayasaya hakaret" diye konuştu. Schoen azil sürecini "doyumsuz hırs" diye tanımladı.

Trump'ın avukatlarından Bruce Castor'un 45 dakikalık konuşması ise Demokratlar tarafından "birbiriyle bağlantısı olmayan, dağınık" bir konuşma olarak nitelendirildi. Trump hakkındaki azil sürecinin anayasal olmadığı yönünde oy kullanan Cumhuriyetçi senatörler Kevin Cramer ve John Coryn de Demokratların sunumunun daha iyi olduğunu teslim etti.

Demokratlar ise Trump'ın avukatlarının dile getirdiği tezlere karşı çıkarak, Temsiciler Meclisi'nin azil sürecini Trump resmi olarak görevinden ayrılmadan bir hafta önce, 13 Ocak'ta açtığını hatırlattı. Demokratlar senatodaki oylama öncesindeki sunumlarında ayrıca Kongre baskını sırasında çekilen trajik görüntülerin yer aldığı videolara da yer verdi.

Senatonun oylamasının ardından Çarşamba günü Trump hakkındaki suçlamalara dair tartışmaların başlaması bekleniyor. Bu tartışmaların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Trump'a Kongre baskını suçlaması

Temsilciler Meclisi, 74 yaşındaki Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından önce Kongre önünde yaptığı konuşmada destekçilerini "ayaklanmaya kışkırtma" suçlamasıyla 13 Ocak'ta görevden azledilmesi kararı almıştı.

Trump'ın azil sürecinde suçlu bulunması için senatörlerin üçte ikisinin Trump'ın aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Bunun için senatodaki 17 Cumhuriyetçi'nin Trump aleyhinde oy kullanarak Demokratlar'a destek vermesi gerekiyor. Trump, suçlu bulunması halinde eski başkanların faydalandığı emekli maaşından ve güvenlik hizmetinden yararlanamayacak, 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde de aday olamayacak. Donald Trump ABD'de azil istemiyle ikinci kez yargılanan ilk başkan. Bundan bir yıl önce Trump hakkında Ukrayna skandalı nedeniyle azil soruşturması başlatılmış, başarısız olmuştu.

ABD'de 6 Ocak'ta Trump yanlıların ABD Kongre Binası'nı işgal etmeleri sırasında biri polis memuru olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

dpa, Reuters/HT,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe