 ABD seçimlerine Almanya′dan tepkiler: ″Trump değişmez″ | ALMANYA | DW | 07.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

ABD seçimlerine Almanya'dan tepkiler: "Trump değişmez"

ABD’deki seçim sonuçlarını değerlendiren Alman siyasetçiler ve iş dünyası "Trump'ın çizgisinin değişmeyeceği" görüşünde birleşiyor. Yorumlarda, ABD'de kutuplaşmanın artacağı belirtiliyor.

USA, Cleveland, Ohio: Präsident Donald Trump (Reuters/C. Barria)

Önerdiğimiz linkler

Trump’ın Başkanlık döneminin ortasında yapılan Kongre seçimleri Washington’daki güç dağılımını değiştirdi. Demokratların Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçilerden alması ne anlama geliyor? Dört maddede derledik. (07.11.2018)

ABD'de Kongre üyelerinin yenileneceği ara seçimler Başkan Trump'ın politikaları açısından da referandum niteliğinde. Anketler muhalefetteki Demokratların Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü ele geçireceğini gösteriyor. (06.11.2018)

Almanya'da önde gelen siyasetçiler ve iş çevreleri, ABD'de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin oy kaybetmesine rağmen Başkan Donald Trump’in çizgisinde değişiklik olmasını beklemiyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Donald Trump’ın çizgisinde değişiklik yapacağını düşünmek yanılgı olur" dedi. "ABD'nin Avrupa dışındaki ne önemli müttefiki olmayı sürdüreceğini" vurgulayan Alman Bakan, "bu ortaklığı koruyabilmek için ABD ile olan ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemiz ve düzenlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Berlin’de yaptığı açıklamada da, Avrupa Birliği'ni daha uzlaşmacı olmaya çağırdı. Maas, Trump’ın "önce Amerika" söylemine verilecek en iyi yanıtın "birleşmiş Avrupa" olacağının altını çizdi.

"Trump’ın çizgisi değişmeyecek"

Alman meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de, "Trumpvari dış politikada" değişiklik beklemediğini ifade etti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Röttgen, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "İzlenen çizgide değişiklik olmasından çok bu çizgi sertleşecek, kutuplaşma yaşanacak" dedi.

CDU liderliğine aday olan Annegret Kramp-Karrenbauer, Berlin'de yaptığı açıklamada benzer bir değerlendirmede bulundu. Kramp-Karrenbauer, "Başkan Trump’ın izlediği siyasetin devam edeceğine kendimizi hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, seçimlerde "kazanan" olmadığını ama "işbirliği zorunluluğunun" doğduğunu ifade etti. Liberal siyasetçi, "Bizim için daha kolay olmayacak, çünkü şimdi başkanlık için seçim yarışı başlıyor" ifadesini kullandı. Lindner mesajında, "ABD'liler bölünmüş ama demokratik bir ulus. Trump değiller ama hepsi Trump'a karşı da değil" dedi.

İş çevreleri tedirgin

ABD’deki seçimlerin ardından Alman iş çevreleri de Başkan Trump’ın ekonomik ve ticari ilişkilerde izlediği siyasetin değişmesini beklemiyor.

Alman Sanayi Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, seçim sonuçlarını "ABD hükümetinin izlediği çatışmacı çizgi dünya ekonomisi için bir tehlike ve öyle de kalacak" sözleriyle değerlendirdi. Kempf yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin ticaret politikasındaki korumacı tavrının değişmesini beklemediklerinin de altını çizdi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer de yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın ticaret politikasında pek değişiklik olmayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratscher ise ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin farklı bir değerlendirmede bulundu. Fratscher, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu seçimler Donald Trump’ın siyasi kariyerinin sonunun başlangıcı" şeklinde konuştu. Fratscher, yaklaşık iki yıl sonra yapılacak başkanlık seçimlerinde, Trump’ın yeniden seçilme şansının büyük ölçüde düştüğünü söyledi.

DW,AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA

AB, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan ortak İran açıklaması 02.11.2018

AB, Almanya, İngiltere ve Fransa, yaptıkları ortak açıklamayla ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulama kararından derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Taraflar "Avrupalı ekonomik aktörleri" koruyacaklarını belirtti.

Syrien YPG in Rakka

ABD'den Suriye'nin kuzeyi için Türkiye'ye güvenlik garantisi 07.11.2018

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, üç PKK yöneticisinin başına ödül konulmasını "Türkiye'yi farklı yollarla destekliyoruz" diye açıkladı. Jeffrey, YPG'yi ise terör örgütü olarak tanımadıklarını vurguladı.

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA

Yorum: İran yaptırımları karşısında biçare AB 05.11.2018

ABD dışında tüm taraflar İran ile nükleer anlaşmanın sürmesinden yana. DW Editörü Matthias von Hein, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar karşısında AB’nin etkin hiçbir cevap geliştirememiş olmasını eleştiriyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei & Angela Merkel, Bundeskanzlerin (Reuters/F. Bensch)

Almanya: Erdoğan'ın basın toplantısına müdahale edilmedi

Alman hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya'daki basın toplantısının planlamasına Türk güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Weinstraße Weinberg mit Riesling Trauben (picture-alliance/imagebroker/H. Kehrer)

Almanya'nın şarap rotasında bir durak

Sonbahar, Almanya'nın şarap rotasında bir yolculuk yapmak için en ideal dönem. 85 kilometrelik dünyanın en eski şarap ve üzüm bağı güzergahı, her yıl sayısız turistin uğrak yeri. 