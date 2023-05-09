ABD: Seçimlerin sonucu Türkiye ile ilişkileri etkilemeyecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarının Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini duyurdu. Düzenlediği basın toplantısında seçimlere dair bir soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye-ABD ilişkilerinin seçimlerin sonuçlarından etkilenmeyeceğini ve "Türk halkı tarafından hangi hükümet seçilirse seçilsin" iki ülkenin "birlikte çalışmaya, ilişkileri derinleştirmeye ve bir dizi iş birliği alanı ile ortak öncelikleri geliştirmeye devam edeceklerini" dile getirdi.

Tahıl Koridoru Anlaşması'na vurgu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve Washington için büyük önem arz eden pek çok konuda önemli roller üstlendiğini belirterek, Ankara'nın, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın hayata geçirilmesinde oynadığı role vurgu yaptı. Türkiye'nin bu konuda gösterdiği "liderliği" sayesinde "Rusya'nın tahılı silah olarak kullanmasını engelleyecek" bir mekanizma oluşturulduğunu ifade eden Patel, ülkesinin seçimlerde genel olarak taraf tutmadığını, tek beklentilerinin, seçimlerin demokratik bir ortamda, özgür ve adil şekilde gerçekleşmesi olduğunu dile getirdi.

DW/ET,JD

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