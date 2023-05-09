  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel Fotoğraf: Celal Gunes/AA/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD: Seçimlerin sonucu Türkiye ile ilişkileri etkilemeyecek

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarının ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtirken, Washington için önemli olanın, seçimlerin özgür ve adil geçmesi olduğunu bildirdi.

https://p.dw.com/p/4R4uL

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarının Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini duyurdu. Düzenlediği basın toplantısında seçimlere dair bir soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye-ABD ilişkilerinin seçimlerin sonuçlarından etkilenmeyeceğini ve "Türk halkı tarafından hangi hükümet seçilirse seçilsin" iki ülkenin "birlikte çalışmaya, ilişkileri derinleştirmeye ve bir dizi iş birliği alanı ile ortak öncelikleri geliştirmeye devam edeceklerini" dile getirdi.

Tahıl Koridoru Anlaşması'na vurgu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve Washington için büyük önem arz eden pek çok konuda önemli roller üstlendiğini belirterek, Ankara'nın, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın hayata geçirilmesinde oynadığı role vurgu yaptı. Türkiye'nin bu konuda gösterdiği "liderliği" sayesinde "Rusya'nın tahılı silah olarak kullanmasını engelleyecek" bir mekanizma oluşturulduğunu ifade eden Patel, ülkesinin seçimlerde genel olarak taraf tutmadığını, tek beklentilerinin, seçimlerin demokratik bir ortamda, özgür ve adil şekilde gerçekleşmesi olduğunu dile getirdi.

DW/ET,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kamu işçilerine yapılan zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldı

Politika17 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Politika7 saat önce
Türkei Osman Kavala Menschenrechtspreis

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

İnsan Hakları18 saat önce
Kemal Derviş

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Ekonomi21 saat önce
Sakarya'da İsmailağa Cemaati tarafından işletilen Kur'an kursu

Depremzede çocuklar: İsmailağa soruşturmasına takipsizlik

Depremzede çocuklar: İsmailağa soruşturmasına takipsizlik

Hukuk ve Adalet22 saat önce
Bursa'da partilerin bayrakları

14 Mayıs: Kararsız ve bağımsız seçmenler ne yapacak?

14 Mayıs: Kararsız ve bağımsız seçmenler ne yapacak?

Politika8 Mayıs 2023
Almanya'da bir plastik çöp görüntüsü

Almanya'nın üç gezegene ihtiyacı var

Almanya'nın üç gezegene ihtiyacı var

Doğa ve Çevre7 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön