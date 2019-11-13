 ABD: SDG ile ortaklığımız ve yardımımız sürüyor | DÜNYA | DW | 13.11.2019

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DÜNYA

ABD: SDG ile ortaklığımız ve yardımımız sürüyor

Pentagon, ABD ordusunun Kobani'den çekilmesinin "yaklaşık bir hafta daha" alacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Esper, "SDG ile ortaklığımız ve yardımımız sürüyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü sıralarda ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'da gazetecilere açıklama yaptı. Esper Amerikan ordusunun Suriye'deki planı ve askeri faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Esper, ABD'nin Suriye'den kısmen çekilmesi tamamlandığında bu ülkede hâlen 600 civarında asker bulunduracağını açıkladı. Esper, ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kobani bölgesinden çekilmesinin ise "yaklaşık bir hafta daha" alacağını ifade etti.

Bakan Esper, ABD'nin YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi. "SDG ile ortaklığımız sürecek. Onlara hâlen yardım sağlıyoruz" diyen Esper, bu oluşumun, IŞİD'in yeniden güçlenmesinin engellenmesinde oynayacağı role vurgu yaptı.

Türkiye'yle ilişkilerin önemine vurgu

ABD Savunma Bakanı, NATO'dan uzaklaştığı uyarısında bulunduğu Türkiye'yi "yeniden aralarında" görmek istediklerini ifade etti.

"Türkiye'yi yeniden aramızda görmemiz lazım. Uzun yıllar iyi müttefiktik" diyen Esper, Türkiye'nin geçmişte Kore'de ABD ile birlikte savaştığını ve Afganistan'da da "ABD ile olduğunu" hatırlattı.

Esper, "Bizi bu zorlu süreçten geçirecek dayanıklı bir ilişkiye sahip olmamızı sağlayacak bağları inşa etmeyi sürdürmemiz lazım. Özellikle de ordular arası düzeyde" dedi.

DW,rtr/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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