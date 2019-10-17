ABD: SDG ile birlikte petrol yataklarını koruyacağız

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme sonrasında sınır hattının doğu ucundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye asker göndereceği bildirildi.

Haber ajanslarının adı açıklanmayan bir Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdıkları haberlerde bu adımın Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile koordineli olarak atılacağı ve amacın petrol yataklarının IŞİD'in eline geçmesini önlemek olduğu kaydedildi.

Pentagon yetkilisi, "ABD, SDG'li ortaklarımızla koordineli olarak bölgedeki petrol yataklarının yeniden IŞİD ya da diğer istikrar bozucu unsurların eline geçmesini önlemek üzere Suriye'nin kuzeydoğusunda ek askeri güçle konumunu sağlamlaştırmaya kararlıdır" açıklamasını yaptı.

Yetkili, gönderilecek asker sayısı ile ilgili bilgi vermezken, gönderilecek birliklerin zırhlı araçları kapsayabileceği yönündeki haberleri de teyit etmedi.

"Petrol yatakları en önemli kazanımlarımızdandı"

İsminin açıklanmasını istemeyen Pentagon yetkilisi, "ABD ve ortaklarımızın IŞİD'e karşı savaştaki en önemli kazanımlarından biri, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarının kontrolünü ele geçirmekti. IŞİD'in yeniden canlanmasını önleyebilmek için bu gelir kaynağına ulaşımını engellemek zorundayız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı bir açıklamada "az sayıda" Amerikan askerinin petrol yataklarını korumak üzere Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtmişti. Newsweek ve Amerikan Fox televizyonu ise bu askeri misyonun tankları ve yüzlerce askeri kapsayabileceğini bildirmişti.

Pentagon yetkilisinin açıklaması, Amerikan askerlerinin çekilmesi sonrası Rus askeri polisinin bölgede devriyelere başlaması sonrasında geldi. Rus Savunma Bakanlığı verilerine göre devriye faaliyetleri Kamışlı ile Amuda arasında 60 kilometreyi aşan bir bölgeyi kapsıyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG'li Kürtlerin omurgasını oluşturduğu SDG güçlerinin Perşembe günü sınırın doğu hattındaki bazı bölgelerden çekildiğini, ancak Türkiye sınırındaki 440 kilometrelik hattaki pek çok bölgede varlığını sürdürdüğünü bildirmişti.

AFP,dpa/BK,JD

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