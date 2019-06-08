 ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan çekildi | DÜNYA | DW | 18.06.2019

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DÜNYA

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın ailevi sebepler ileri sürerek görevini bıraktığını açıkladı.

Patrick Shanahan

Patrick Shanahan

Tahran ve Washington arasındaki gerilimin sürdüğü bir ortamda ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Patrick Shanahan'ın görevinden çekildiğini ve Savunma Bakanlığı için aday olmayacağını açıkladı.

Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın çekilme kararını ailevi nedenlerle aldığını belirtti.

Trump'ın açıklaması, Shanahan'ın boşandığı eşiyle arasındaki ilişkisi ve oğlunun 2011 yılında annesine beyzbol sopasıyla saldırması sonrasındaki tavrının basına yansıması sonrasında geldi.

Washington Post gazetesi Shanahan'ın oğlunun 2011 yılında annesine beyzbol sopasıyla saldırdığına yer verdi. Gazete, yaşanan olaydan sonra Shanahan'ın eski eşinin kafatasında çatlak ve iç organ zedelenmesi nedeniyle ameliyat edilmek zorunda kaldığını aktardı. Shanahan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı görevine uygunluğunun değerlendirileceği açık oturumlarda bu olayın tartışılmasının "oğlunun hayatını mahvedeceğini" ve bu nedenle adaylıktan çekildiğini ifade etti.

Gazete ayrıca Shanahan ve eski eşiyle arasında yaşandığı iddia edilen şiddet olaylarına da yer verdi. 9 yıl önce gerçekleştiği iddia edilen olaya göre her iki isim de karşı tarafın kendine şiddet uygulandığı yönünde şikayette bulundu. Ancak Shanahan eski eşine karşı şiddet uyguladığı iddialarını reddediyor.

Söz konusu iddiaların Shanahan'ın ABD Savunma Bakanlığı görevine seçilme sürecini zorlaştıracağı tahmin ediliyor. Göreve seçilmek için Senato'nun onayına ihtiyaç duyan Shanahan'ın aile içi şiddet uyguladığı iddiaları göreve uygunluğunun sorgulanmasına neden olabilir ve orduda kadınlara yönelik şiddet konusundaki problemleri çözebilme yetkinliğine ilişkin olarak soru işaretleri oluşturabilirdi.

Yaklaşık 30 yıl uçak üreticisi Boeing şirketinde yöneticilik yapan Shanahan, 2017 yılında Trump'ın talebiyle özel sektörden ayrılarak Savunma Bakanlığı yardımcılığı görevini üstlenmişti. 56 yaşındaki Shanahan, Aralık 2019'da Savunma Bakanı James Mattis'in istifa etmesinden bu yana vekaleten Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Yeni Savunma Bakan Vekili Mark Esper

Trump, Shanahan'ın çekilmesiyle boşalan ABD Savunma Bakan Vekilliği görevine ABD Ordusu sekreteri Mark Esper getirileceğini açıkladı.

rtr/MY,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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