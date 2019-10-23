ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye eleştiri

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısından önce katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kontrolündeki bölgelere yönelik askeri operasyonunu sert ifadelerle eleştirdi.

German Marshall Fund’da bir konuşma yapan Esper, Türkiye’nin bölgedeki “hukuksuz” askeri müdahelesinin, ABD öncülüğündeki koalisyon ve Suriye Kürtlerinin son yıllarda IŞİD’e yönelik kazanımlarını tehlikeye attığını söyledi.

Türkiye’nin Rusya’yla yakınlaşarak "yanlış yönde ilerlediğini” savunan Esper, "Türkiye hepimizi çok kötü bir durumun içine soktu” dedi ve Ankara’nın geçmişte olduğu gibi “sorumlu bir müttefik” olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Akar ile bir araya gelmesi bekleniyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın kalıcı ateşkes sağlandığını duyurarak Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığı duyurmasından sonra geldi.

Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtının başlamasının ardından ABD, bölgedeki yaklaşık 1000 askerini çekmişti. Trump bu askerlerden 200-300 kadarının Suriye’nin güneyindeki Al Tanf bölgesinde kalacağını açıklamış, Esper ise ülkenin doğusundaki petrol bölgelerinde küçük bir ABD kuvvetinin kalması yönündeki bir planın Washington yönetimi tarafından değerlendirildiğini söylemişti.

Almanya'nın önerisine "siyasi” destek

ABD Savunma Bakanı, German Marshall Fund’da yaptığı konuşmada Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetim altında güvenli bölge oluşturulması önerisine ilişkin açıklamalarda da bulundu. ABD'nin bu öneriyi "siyasi” olarak desteklediğini belirten Esper, ancak askeri olarak destek vermeyeceklerini söyledi. Esper, "Bu operasyona kara birlikleri veya başka bir şekilde katkı sağlama niyetinde değiliz” dedi. Esper, Almanya'nın önerisinin ayrıntıları hakkında henüz yeterince bilgi sahibi olmadığını da sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'a destek çağrısı

Bakan Esper, NATO müttefiklerine Suudi Arabistan’ın Körfez'deki İran tehdidine karşı kendini korumasına yardım etme çağrısında da bulundu.

Esper konuşmasında ayrıca Çin ve Rusya’dan gelen tehditlere karşı yaptığı uyarıları da yineledi. Çin’in dünyayı kendi yararına olacak şekilde yeniden şekillendirmeyi istediğini belirten Esper, Çin ile ilişkilerini geliştiren ulusların "gözünü açık tutması” gerektiğini ifade etti.

DW, AP/BK, JD

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