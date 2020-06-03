ABD Savunma Bakanı Esper'den geri adım

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper arasında yaşanan "ordu" krizinde tansiyon düşüyor.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen sokak protestolarında muvazzaf askerlerin görevlendirilmesine karşı olduğunu belirterek bu konuda Trump'la görüş ayrılığı yaşadığını ortaya koyan Savunma Bakanı Esper geri adım attı.

Esper, ordunun devreye sokulmasına imkân tanıyan İsyan Yasası'nın ancak "en acil durumlarda ve son çare olarak" işletilmesi gerektiğini ve şu an böyle bir durum olmadığını söylemişti.

Trump ise hafta başındaki açıklamasında, olayları bastırmak için İsyan Yasası'na dayanarak orduyu sokağa çıkarabileceğini belirmişti.

Esper'in sözlerinin tartışma yaratması üzerine yardımcıları basına yeni bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, Esper'in polise destek verilmesinde ordunun kullanılmasına karşı olmadığı vurgulandı.

Esper ayrıca Washington'daki emniyet güçlerine destek için gönderilen askerlerin Kuzey Carolina'daki birliklerine dönmeleri için verdiği talimatı da geri çekti. Esper'in bu kararı Beyaz Saray'da katıldığı bir toplantıdan sonra verdiği açıklandı.

Protestolar devam ediyor

ABD'deki protestolar dokuzuncu gününde sürerken bazı kentlerde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen göstericilerin eylemlerine devam ettiği görüldü.

New York'ta protestolar dün de devam etti

New York'ta saat 20.00'deki sokağa çıkma yasağından sonra protesto yürüyüşüne devam eden onlarca kişi gözaltına alındı.

Başkent Washington D.C.'de de bir grup protestocu, sokağa çıkma yasağına rağmen eylemini sürdürdü.

Cenaze ve anma törenleri

Polis şiddeti sonucu öldürülen Floyd için düzenlenecek cenaze ve anma törenleri bugün başlıyor.

Üç farklı kentte gerçekleştirilecek olan törenler altı gün sürecek. Törenlerin ilki, Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis kentindeki Kuzey Merkez Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Cenaze daha sonra, 46 yaşında yaşamını yitiren Floyd'un doğduğu Kuzey Carolina eyaletindeki Raeford kentine götürülecek. Bu kentteki tören Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Floyd'un cenazesi son olarak da büyüdüğü ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Houston kentine götürülecek. Floyd, Houston'da 9 Haziran Salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DW,AP,AFP/CÖ,JD

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