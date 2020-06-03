 ABD Savunma Bakanı Esper′den geri adım | DÜNYA | DW | 04.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD Savunma Bakanı Esper'den geri adım

ABD Savunma Bakanı Esper, Trump ile yaşadığı gerilimde geri adım attı. Esper, Pentagon'un Washington'daki emniyet güçlerine destek için gönderdiği askerleri geri çekme kararından vazgeçti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'da konuşlandırılan Ulusal Muhafızlarla

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'da konuşlandırılan Ulusal Muhafızlarla

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper arasında yaşanan "ordu" krizinde tansiyon düşüyor.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen sokak protestolarında muvazzaf askerlerin görevlendirilmesine karşı olduğunu belirterek bu konuda Trump'la görüş ayrılığı yaşadığını ortaya koyan Savunma Bakanı Esper geri adım attı.

Esper, ordunun devreye sokulmasına imkân tanıyan İsyan Yasası'nın ancak "en acil durumlarda ve son çare olarak" işletilmesi gerektiğini ve şu an böyle bir durum olmadığını söylemişti.

Trump ise hafta başındaki açıklamasında, olayları bastırmak için İsyan Yasası'na dayanarak orduyu sokağa çıkarabileceğini belirmişti.

Esper'in sözlerinin tartışma yaratması üzerine yardımcıları basına yeni bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, Esper'in polise destek verilmesinde ordunun kullanılmasına karşı olmadığı vurgulandı.

Esper ayrıca Washington'daki emniyet güçlerine destek için gönderilen askerlerin Kuzey Carolina'daki birliklerine dönmeleri için verdiği talimatı da geri çekti. Esper'in bu kararı Beyaz Saray'da katıldığı bir toplantıdan sonra verdiği açıklandı.

Protestolar devam ediyor

ABD'deki protestolar dokuzuncu gününde sürerken bazı kentlerde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen göstericilerin eylemlerine devam ettiği görüldü.

New York'ta protestolar dün de devam etti

New York'ta protestolar dün de devam etti

New York'ta saat 20.00'deki sokağa çıkma yasağından sonra protesto yürüyüşüne devam eden onlarca kişi gözaltına alındı.

Başkent Washington D.C.'de de bir grup protestocu, sokağa çıkma yasağına rağmen eylemini sürdürdü.

Cenaze ve anma törenleri

Polis şiddeti sonucu öldürülen Floyd için düzenlenecek cenaze ve anma törenleri bugün başlıyor.

Üç farklı kentte gerçekleştirilecek olan törenler altı gün sürecek. Törenlerin ilki, Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis kentindeki Kuzey Merkez Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Cenaze daha sonra, 46 yaşında yaşamını yitiren Floyd'un doğduğu Kuzey Carolina eyaletindeki Raeford kentine götürülecek. Bu kentteki tören Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Floyd'un cenazesi son olarak da büyüdüğü ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Houston kentine götürülecek. Floyd, Houston'da 9 Haziran Salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DW,AP,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

USA Nationalgarde in Minneapolis

Savunma Bakanı, Trump’ın askeri güç fikrine karşı 03.06.2020

ABD Savunma Bakanı Esper, protestolara karşı Başkan Trump’ın daha önce dile getirdiği orduyu görevlendirme fikrinin aksine, şu an için bunu gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

USA | Washington DC - Trumps Königreich

BNN: Trump bir otokratı hatırlatıyor 03.06.2020

Alman basınında bugün ABD’de George Floyd’un ölümü sonrasında Başkan Donald Trump’ın protestolara yaklaşımı ve Almanya’da koronavirüsün seyri ele alnıyor.

USA Proteste und Polizeigewalt nach Mord an George Floyd

ABD'de tansiyon yüksek 02.06.2020

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gerilim, Trump'ın orduyu görevlendirme çağrısına rağmen devam ediyor. Trump yeterli önlem almadığı gerekçesiyle New York valisine tepki gösterdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya, Berlin

Chauvin'e yönelik cinayet suçlaması ağırlaştırıldı

ABD'de savcılık George Floyd’u öldüren polis Derek Chauvin'e yönelik cinayet suçlamasını üçüncü dereceden ikinci dereceye yükseltti. Savcılık diğer üç polise de cinayete yardım suçlaması yöneltti.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  