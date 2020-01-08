 ABD savcısından Halkbank′a milyonlarca dolar ceza tehdidi | DÜNYA | DW | 22.01.2020

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DÜNYA

ABD savcısından Halkbank'a milyonlarca dolar ceza tehdidi

İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank aleyhine ABD'de açılan davada, savcı bankanın bundan sonra yapılacak duruşmalara katılmaması halinde milyonlarca dolar para cezasına çarptırılmasını talep etti.

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ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank hakkında New York'ta açılan davada savcı, bankanın mahkeme celplerine yanıt vermemesi halinde milyonlarca dolara ulaşan para cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Federal mahkemeye iletilen talepte, bankanın temsil edilmediği duruşma için başlangıçta günde 1 milyon dolar para cezasına çarptırılması, sonrasında katılmadığı her duruşma için de bu cezanın iki katına çıkartılması gerektiği ifade edildi.

New York Güney Bölge Mahkemesi savcısı, "davalının mahkemeye saygısızlık yapmaya son vermesi ve duruşmalara katılmasını sağlama yönünde baskı için bu yaptırımın uygun ve gerekli" olduğunu belirtti. Halkbank avukatları, daha önce yapılan duruşmalara katılmamıştı.

Türk kamu bankası Halkbank'ın duruşmalara katılmaması halinde bu ceza ilk hafta 7 milyon dolara, iki hafta sonra 21 milyon dolara, sekiz hafta sonra da 1 milyar 800 milyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Halkbank'ın avukatı ise söz konusu yaptırım talebine ilişkin değerlendirme yapmadı.

İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank hakkında hazırlanan iddianame 15 Ekim'de açıklanmıştı.  İddianemede, bankaya "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" ile birlikte toplam altı suç yöneltiliyor. Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmakla suçlanan Halkbank'ın bu sistemi kullanarak, 20 milyar dolar değerinde fonu İran'a aktardığı iddia ediliyor.

Davanın bir sonraki duruşması 25 Şubat'ta görülecek.

Reuters,DW / JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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ABD mahkemesinden Halkbank'ın talebine ret

ABD'de İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın avukatı aracılığıyla sınırlı temsil edilme talebini mahkeme reddetti. Mahkeme yargıcı Halkbank "New York'a gelsin ve suçlamalara cevabını versin" dedi. (06.12.2019)  

Halkbank ABD'deki davanın düşürülmesini talep etti

ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın avukatı, davanın düşürülmesi ve reddi hakim talebinde bulunacağını belirtti. Halkbank davasında Salı günü duruşma yapılacak. (05.11.2019)  

Halkbank: İddianame ABD yaptırımlarının parçası

Halkbank New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle, ABD hükümetince Türkiye'ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atıldığını açıkladı. (16.10.2019)  

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