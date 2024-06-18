ABD Savcısı: Timur Cihantimur serbest kalırsa kaçabilir

ABD'li Savcı Yardımcısı, İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden olduğu kazaya karışan ve kaçtığı ABD'de gözaltına alınan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılması halinde kaçacağı uyarısında bulundu.

İstanbul'da 1 Mart 2024 gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yakalanmasının ardından bugün Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi'ne çıkarılacak. Türkiye, Cihantimur'un tutuklanmasını ve Türkiye'ye iadesini istemişti.

ABD'li savcı "serbest bırakılmasın" dedi

Duruşma öncesinde ABD Savcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, 14 Haziran tarihinde mahkemeye mütalaa gönderdi. Mütalaada, Timur Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılması talebinin reddi istendi. ABD'li savcı gerekçesinde Cihantimur'un "önemli bir kaçma riski taşıdığına" dikkati çekti.

Cihantimur'un geçmişteki davranışlarının, kefaletle serbest bırakılması halinde kaçma olasılığının yüksek olduğunu gösterdiği belirtilen mütalaada, "Arabasıyla birini öldürdükten sadece birkaç saat sonra annesiyle birlikte Türkiye'den uçağa binmiştir. Türk makamlarından ve kovuşturma ihtimalinden derhal kaçmış olması, burada kefaletle serbest bırakılması halinde kaçma riskinin yüksek olduğunu göstermektedir" denildi.

"Kaçmak için yeterli imkanlara sahip"

Cihantimur'un kaçmak için gerekli olan imkanlara sahip olduğunu öne süren ABD'li savcı şüphelinin maddi imkanlarına işaret etti. Kazanın ardından ailesinin şoförü tarafından olay yerinden götürüldüğü ve birkaç saat içinde Türkiye'den kaçması için uçak biletlerinin alındığı anımsatılan mütalaada, "Tutuklandığı sırada Cihantimur'un annesinin üzerinde yaklaşık 5 bin dolar nakit para, tasarım bir el çantası ve bir Rolex vardı. Boston'da yıllık eğitim ücreti 46 bin dolardan fazla olan bir özel okulu gezmek üzereyken tutuklandılar. Timur Cihantimur'un ailesi daha önce bir kez kaçmasını sağlamıştı ve şüphesiz bunu tekrar yapacaktı" denildi.

Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u, sebep olduğu ölümcül kazanın ardından yurt dışına kaçırmıştı Fotoğraf: DHA

Sahte pasaport şüphesi

Mütalaada ayrıca Cihantimur'a isnat edilen adam öldürme suçunun ciddi niteliğinin de kaçması için güçlü bir teşvik sağladığı savunuldu. ABD'li savcı, Türk makamlarının Cihantimur ve annesinin ABD'de olası bir tutuklamadan kaçınmak için sahte pasaport almaya çalışmış olabileceklerini belirttiğini de vurguladı.

Hiçbir kefalet miktarının Cihantimur'un bu yargılamalarda hazır bulunmasını garanti etmeyeceği ifade edilen mütalaada Cihantimur'un serbest bırakılmaması istendi.

Söz konusu mütalaada ayrıca, Cihantimur'un karıştığı kazanın ve hemen ardından kaçmalarının arka plan bilgisine de yer verildi. "Türk yetkililerden" alınan bilgilere yer verilen mütalaaya göre 1 Mart 2024 gecesi, Timur Cihantimur'un kullandığı Porsche araç saat 23:20 sularında hız sınırı 30 km olan yolda saatte 170-180 kim hızla ilerliyordu. Araçta bulunan diğer iki kişi Cihantimur'dan yavaşlamasını istedi. Ancak Cihantimur yavaşlamadı. Araç, "çok hızlı" girdiği virajı dönerken yol kenarında bulunan ATV araçlarına çarptı. Mütalaada Cihantimur'un ehliyetinin olmadığına da işaret edildi.

Savcı Yardımcısı ayrıca, kazadan hemen sonra Timur Cihantimur'un polis ekiplerine haber vermeden olay yerinden kaçtığını ve annesi tarafından kazadan 4 saat sonra, 2 Mart 2024 tarihinde saat 3:50'de yapılan tarifesiz uçuşla İstanbul'dan Mısır'a götürüldüğünü ve buradan ABD'ye devam ettiklerini dile getirdi.

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