ABD sandık başında: Trump mı, Biden mı?

Bütün dünya nefesini tutmuş ABD başkanlık seçiminin sonucunu bekliyor. 200 milyondan fazla seçmen Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlığa ikinci kez aday gösterdiği Donald Trump'a bir şans daha mı verecek, yoksa Demokrat Parti'nin adayı Jo Biden'ı başkanlığa mı taşıyacak? Bu sorunun yanıtını bugün yapılan seçimin sonucu verecek. Oylamada yeni başkanın yanı sıra Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 üyesi de seçilecek.

Sandık önünde kuyruk

ABD'de New Hampshire eyaletinin Dixville Notch ve Millsfield adlı köylerinde başlayan oy verme işlemi ise devam ediyor. Ülkenin batı yakasındaki eyaletleri New York, New Jersey ve Connecticut'ta da sandıklar açıldı. Bazı bölgelerde sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Büyük coğrafi yapısı sebebiyle farklı zaman dilimlerine bölünen ülkede, oy verme işlemi Alaska Yarımadası açıklarındaki Aleut Adaları'nda, çarşamba günü TSİ 09.00'da sona erecek.

ABD'de bu yıl yapılan başkanlık seçimlerinde mektupla veya önceden konulan oy sandıklarına giderek oy kullanan seçmen sayısında bir rekor kırıldı. Büyük oranda koronavirüs salgınının etkisiyle yaklaşık 100 milyon kişinin bu yöntemi tercih ettiği ve düne kadar oyunu kullandığı bildiriliyor. Ancak mektupla kullanılan oyların sayımının uzun sürmesi nedeniyle seçimin galibinin bu gece belli olup olmayacağı bilinmiyor. Yeni başkanın göreve başlama tarihi 20 Ocak 2021 olarak öngörülüyor.

Trump: 2016'dan daha iyi bir sonuç alacağım

Seçim günü "Fox and Friends" adlı yayına katılan ABD Başkanı Trump, seçimi kazanacağından emin olduğunu söyledi. Trump, 2016'dakinden daha iyi bir sonuç almayı beklediğini söyledi. Trump, "Bence biz kazanacağız, ama sadece bir zafer varsa... Oyun oynamaya gerek yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump

Başkan Donald Trump'ın, her türlü seçim sonucunu kabul edeceğini şu ana dek açıklamamış olması Amerikan kamuoyunun dikkatini çekiyor. Mektupla oy kullanma yönteminin seçimlere hile karıştırılması riskini artırdığını savunan Trump, içinde oy pusulaları bulunan mektupların sayımının, cuma gününe, yani sandıkların kapanmasından sonra üç gün daha devam edilebilmesine yönelik mahkeme kararını "çok tehlikeli" olarak nitelendirdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bunun "dizginlenemeyecek ve kontrol edilemeyecek hilelere" zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Trump mesajının devamında, "Bu durum sokaklarda şiddet olaylarına neden olabilir, bir şeyler yapmak lazım" dedi. Twitter ise bu paylaşımın altına bir uyarı işareti koyarak diğer kullanıcılar tarafından paylaşılmasını engelledi.

Trump'ın herhangi bir yasal dayanağı olmamasına rağmen, galip tarafın seçim akşamında açıklanmasını talep etmesi, bazı çevreler tarafından Trump'ın kendini henüz süreç tamamlanmadan kazanan taraf olarak ilan edebileceği yönünde değerlendiriliyor. Anketlere göre oy kullanmak için sandığa gidenler çoğunlukla Trump'ı, mektupla oy verenlerin büyük bir bölümü Biden'ı seçecek.

Jo Biden oyunu kullanırken

Başkanlık için 270 delege

ABD'de başkan, doğrudan halkın oyları ile değil, seçimlerde halkın oyları sonucu kazanılan delegeler üzerinden belirleniyor. Seçilen delegeler, resmi olarak Aralık ayında başkanı belirliyor. 270 delege sayısına ulaşan başkanlık adayı, geleneksel olarak kendini başkan ilan ediyor. Trump, Beyaz Saray'da ikinci ve ABD Anayasası'na göre son dönemi için aday olurken, Biden rakibini başkanlık koltuğundan etmek amacında.

Yapılan son kamuoyu anketlerinde, seçimlerde belirleyici rol oynayacak olan ve "Swing States" (Sallanan Eyaletler) olarak adlandırılan Pennsylvania, Michigan ve Florida'nın ve ülkenin genelinde Biden rakibi Trump'ın önünde görünüyor. Ancak bu öngörüler gerçekleşse dahi Trump seçimleri kazanabilir. Zira bir önceki başkanlık seçimlerinde olduğu gibi, adaylardan biri genelde daha az oy almasına rağmen, daha fazla delegeye sahip olduğu için seçimleri kazanabilir. 2016'da, Donald Trump oy sayısında rakibi Hillary Clinton'un gerisinde kalmasına ragmen, delege sayısındaki üstünlüğü sayesinde seçimleri kazanmıştı.

