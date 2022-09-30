ABD: Rusya Ukrayna'da toprak hırsızlığı yapıyor

Rusya'nın Ukrayna'da dört bölgede gerçekleştirilen tartışmalı referandumların sonuçlarına dayanarak söz konusu bölgelerinin Rusya'ya katılımını öngören ilhak anlaşmasını imzalayacağını açıklaması tepkilere yol açtı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'yı, Ukrayna topraklarının ilhakının oylandığı tartışmalı referandum nedeniyle "toprak hırsızlığıyla" suçladı.

Blinken Perşembe günü yaptığı açıklamada,"Kremlin'in sahte referandumları, Ukrayna'daki toprak hırsızlığını örtbas etmek için anlamsız başka bir girişimdir" dedi.

Blinken, "Sonuçlar Moskova'da organize edildi ve Ukrayna halkının iradesini yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki uzantılarının eylemlerinin uluslararası hukuka, barış ve güvenlik ilkelerine aykırı olduğunu ifade eden Blinken, ABD'nin tartışmalı referandumların meşruiyetini, sonucunu ve ilhakı kesinlikle tanımayacağını vurguladı.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyeceğini belirterek, "ABD, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, topraklarını Rus saldırganlığına karşı savunma mücadelesinde Ukrayna'ya yardım etmeye devam edecek" diye konuştu.

Referandumlar demokratik bir ortamda gerçekleşmedi Fotoğraf: AA/picture alliance

Senatodan milyarlarca dolarlık yardıma onay

ABD Senatosu, Ukrayna'ya yapılacak ek yardımları da kapsayan yaklaşık 12 milyar dolarlık geçici bir bütçeye onay verdi. Söz konusu meblağın yaklaşık üç milyarı Ukrayna ordusunun eğitimi, teçhizatı ve ödemeleri için 4,5 milyar dolardan fazlası da Kiev hükümetine mali ve ekonomik yardım için ayrıldı.

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardım miktarı yıl başından bu yana 65 milyar doları aştı.

Yeni geçici bütçenin Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor.

BM'den tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde düzenlenen tartışmalı referandumları kınayan bir karar almak üzere Cuma günü New York'ta toplanacak.

Ancak ABD ve Arnavutluk tarafından gündeme getirilen kınama kararının kabul edilme olasılığı Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak veto hakkına sahip olması nedeniyle mümkün görülmüyor. Rusya'nın söz konusu metni veto edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Kınama metninin daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulması kararlaştırıldı.

Selenskiy'den "seferberliğe katılmayın" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenskiy, Rusya'daki azınlıkları Kremlin tarafından ilan edilen kısmi seferberliğe karşı çıkmaya çağırdı. "Ukrayna'da ölmek zorunda değilsiniz" diyen Ukrayna lideri, Perşembe akşamı yayınladığı video mesajında Putin'in, insan hayatını yok etmeye çalıştığını ve kimsenin "utanç verici bir savaşa katılması gerekmediğini" söyledi.

Oy kullanna yurttaşlar Fotoğraf: Alexey Pavlishak/REUTERS

BBC'nin haberine göre, Dağıstanlı çoğunluğu Müslüman en az 301 asker Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti.

Dağıstan'da kısmi seferberlik ilanına yönelik geçen hafta yapılan protestolarda 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

İlhak sözleşmesi Moskova'da törenle imzalanacak

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk ile güneyindeki Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılımını öngören anlaşmanın uluslararası tepkilere rağmen Cuma günü Moskova'da düzenlenecek bir törenle imzalanması planlanıyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Cuma günkü planla ilgili yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dört bölgenin yöneticileriyle Kremlin'de bir araya geleceği, TSİ 15.00'te bölgelerin Rusya'ya katılımı anlaşmalarının imzalanacağı bir tören gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı. Rusya, daha önce ilan edilen Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımış, hatta Ukrayna'ya saldırıda bu iki bölgedeki Rus kökenli sivillerin korunmasını gerekçe göstermişti. Putin'in ilhak anlaşmalarının imza töreninde kapsamlı bir konuşma yapması planlanıyor.

Peskov, akşam saatlerinde ise Moskova'daki Kızıl Meydan'da dev bir konser düzenleneceğini belirtti, ancak Putin'in konsere katılıp katılmayacağına dair bilgi vermedi. Kızıl Meydan'da Perşembe günü itibarıyla dev ekranlar ve bir tribün kurulduğu, üzerinde "Donetsk, Luhansk, Zaporijya, Herson – Rusya!” yazılı ilan panoları asıldığı belirtiliyor. 2014'te Kırım'ın ilhakının ardından da benzer bir etkinlik düzenlenmiş, Putin bu etkinlikte gövde gösterisi yapmıştı.

DW,AFP/TY,HT