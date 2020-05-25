ABD: Rusya Libya'ya savaş uçakları gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'daki iç savaşta General Halife Hafter'e bağlı birliklerle savaşan paralı Rus askerlere destek için Rusya’nın Libya'ya savaş uçakları gönderdiğini öne sürdü. AFRICOM'un, Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan merkez karargahından yapılan açıklamada, söz konusu uçakların önce Suriye'ye indiği ve burada boyanarak, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait olduklarını gösteren emarelerin silindiği ifade edildi. Uçakların tam olarak hangi tarihte Libya'ya gönderildiği belirtilmezken, bununla ilgili olarak "kısa süre önce" ifadesi kullanıldı.

ABD'li General: Rusya Libya'ya müdahalesini artık yalanlayamaz

AFRICOM gücünün komutanı ABD'li General Stephan Townsend da konuyla ilgili açıklamasında, "Rusya çok uzun bir süre Libya sorununa ne kadar müdahil olduğunu sakladı ancak artık bu yalanlanabilecek bir durum değil" diyerek, Moskova'nın Libya'da dengeleri kendi lehine çevirmeye çalıştığının çok açık olduğunu ifade etti.

Rusya ile ilgili olarak, "Aynı Suriye'de gördüğüm gibi Afrika'da da askeri ayak izlerini, devlet tarafından desteklenen Wagner tarzı paralı asker gruplarıyla genişletiyorlar" yorumunda bulunan Townsend, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği savaş uçaklarının da dördüncü nesil jet uçakları olduğu bilgisini dile getirdi.

Paralı Rus askerlerin tahliye edildiği iddiası

AFRICOM'un bu açıklaması, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin de desteklediği resmi hükümetin Rus paralı askerler ile ilgili açıklamasından bir gün sonra geldi. Fayiz es-Serrac hükümeti Pazartesi günü, başkent Trablus'un güneyinde Hafter'i destekleyen yüzlerce paralı Rus askerin bölgeden tahliye edildiğini duyurmuştu. Uzun süredir başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışan General Hafter'e bağlı güçlerin, son haftalarda kaybettikleri birçok çatışmanın ardından pek çok bölgeden geri çekildiği belirtiliyor. Rusya ise Libya'daki iç savaşa müdahil olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

Birleşmiş Milletler raporunda ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Wagner Grubu adlı Rus paramiliter örgütün, Hafter'i desteklemek üzere Libya'ya savaşçı gönderdiği ifade edilmişti.

Kaddafi sonrası süreç

Zengin petrol yataklarına sahip Libya'da, 2011 yılında ülkeyi uzun yıllar yöneten Muammer Kaddafi'nin devrilerek öldürülmesinin ardından bugüne dek, rakip yönetimler ve milis grupları arasında iktidar mücadelesi veriliyor. Bu mücadele, 2019 yılının Nisan ayında, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından desteklenen General Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek üzere başlattığı operasyonlarla daha da sertleşmişti.

AFRICOM'a göre Rusya'nın bu iç savaşa müdahelesi sorunun daha da uzamasına ve "her iki tarafta kurban sayısının ve yaşanan insani acıların artmasına" neden oluyor. Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiğinin ispat edilmesi halinde, 2011 yılından bu yana Libya'ya yönelik uygulanan ve bugüne dek pek çok kez ihlal edilen Birleşmiş Milletler silah ambargosunun bir kez daha delindiği ortaya konmuş olacak.

Geçen Ocak ayında, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'na katılan devlet ve hükümet başkanları silah ambargosunun devam etmesi ve iç savaşa dışarıdan müdahele edilmemesi konusunda anlaşmıştı. Ancak Birleşmiş Milletler'e göre savaşın her iki tarafına hala silah ve savaşçı desteği devam ediyor.

AFP / ET,JD

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