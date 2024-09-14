ABD: Russia Today Rus istihbaratının bir parçası

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın devlete bağlı kanalı RT'yi Rus gizli servisinin bir uzantısı olarak nitelendirdi. "RT'nin siber yeteneklere sahip olduğunu gizli operasyonlarla bilgi akışını etkilemeye çalıştığını bildiklerini" söyleyen Blinken, bu kanalın başka faaliyetleriyle de fiilen (de facto) Rus istihbaratının bir aparatı olduğunu savundu.

Rusya'nın dünya çapında özgür ve açık toplumlara sızmak ve onları kutuplaştırmak için dezenformasyonu bir silah olarak kullandığını söyleyen Blinken, müttefik ülkelere de RT'nin kendi ülkelerindeki faaliyetlerine aynı şekilde muamele etmeleri çağrısında bulundu. Blinken, bu açıklamasında İngiltere ve Kanada'ya atıfta bulundu.

RT'ye "Ukrayna'daki savaşta Rus hükümetinin istihbarat servisi ve operasyonlarının tam bir üyesi" olduğu suçlamasında bulunan Blinken, RT'nin Rus silahlı kuvvetlerine askeri teçhizat temin ettiğini de öne sürdü.

Askeri destek için RT ve sosyal medya kanalları aracılığıyla yayılan büyük bir çevrimiçi fonlama programı olduğunu söyleyen Bakan Blinken, buna örnek olarak Red (thered.stream) adlı Berlin merkezli İngilizce bir platformdan bahsetti. Blinken, bu şirketin web sitesindeki iddiaların aksine Red'in Türkiye'de AFA Medya adlı kamu limited şirketi tarafından işletildiğini ve feshedilmiş olan bir RT platformu Redfish'in devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

ABD, RT ile bağlantılı üç Rus şirketine ve iki kişiye daha yaptırım uygulanacağı açıkladı. ABD'deki seçim kampanyasına müdahale ettikleri gerekçesiyle aralarında RT'nin genel yayın yönetmeni Margarita Simonjan'ın da bulunduğu başka kişi ve kuruluşlara da geçen hafta yaptırım kararı alınmıştı.

Yaptırım kararları uyarınca söz konusu kişi ve kuruluşları ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve ülkeye girişlerine yasak getiriliyor.

AFP,dpa/HS,ETO

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