 ABD: Rus paralı askerler Libya′ya mayın döşüyor | DÜNYA | DW | 15.07.2020

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DÜNYA

ABD: Rus paralı askerler Libya'ya mayın döşüyor

ABD ordusu, Libya'da Hafter güçlerinin yanında savaşan Rus paralı askerleri Trablus ve çevresine mayın ve patlayıcı düzenekler yerleştirerek sivilleri öldürmekle suçladı.

Libya'nın başkenti Trablus

Libya'nın başkenti Trablus

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Libya'da savaşan Rus paralı askerlerin başkent Trablus ve çevresine mayın ve patlayıcı düzenekler döşediğini öne sürdü.

AFRICOM'un açıklamasında, geçen Haziran ayının ortasından beri Trablus'un dış mahallelerinin çevresine ve doğudaki stratejik Sirte kentine uzanan yol boyunca "rastgele bubi tuzakları ve mayınlar yerleştirildiğini" ortaya koyan doğrulanmış görüntüler olduğu belirtildi.

AFRICOM, mayın ve diğer patlayıcıların Libya'ya Kremlin destekli özel güvenlik şirketi Wagner Grup tarafından sokulduğu değerlendirmesinde bulundu.

Trablus'taki bir yerleşim bölgesinde bulunduğunu belirttiği el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını da Twitter hesabı üzerinden yayınlayan AFRICOM, operasyonlar direktörü Tümamiral Bradford Gering'e atıfla "Wagner Grubu'nun sorumsuz taktikleri, çatışmaları uzatıyor. Bu taktikler aynı zamanda, gereksiz acılardan ve masum sivillerin ölümünden sorumludur. Rusya'nın onları durduracak gücü var, sadece iradesi yok" ifadesini kullandı.

"Masum sivillerinden ölümünden sorumlular"

AFRICOM'un istihbarat şefi Tuğamiral Heidi Berg, "İstibarat ve görüntüler ışığında yapılan değerlendirmeler, Rusya'nın nasıl Libyalıların işlerine müdahale etmeye devam ettiğini gösteriyor. Wagner Grubu'nun kara mayınlarını ve bubi tuzaklarını pervasızca kullanımı, masum sivillere zarar veriyor" dedi.

Türkiye de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerle savaşan Hafter güçlerinin ve Wagner Grubu bünyesindeki paralı askerlerin son dönemde cephede aldıkları yenilgilerin ardından başkent çevresinden çekilirken geride çok sayıda mayın ve patlayıcı bıraktığını belirtiyordu. Libya'da UMH'ya destek veren Türkiye, söz konusu bölgelerdeki mayın ve patlayıcıların TSK'ya bağlı ekiplerce imha edilmeye çalışıldığını duyurmuştu.

Wagner Grubu'nun Libya'daki varlığı

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarına göre, Wagner Grubu, Hafter güçlerinin UMH kontrolündeki Trablus'u ele geçirmek için gerçekleştirdiği operasyona şu ana kadar 800 ila bin 200 paralı askerle destek verdi. BM uzmanları, şirketin bazı savaşçılara ödediği maaşın bin 500 doları bulduğunu belirtiyor.

Moskova, Libya'daki savaşa dahil olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor. ABD ordusu geçen ay da Moskova'yı Rus paralı askerlere destek vermek için Libya'ya 14 Mig-29 savaş uçağı göndermekle suçlamıştı. Rusya bu iddiayı da "dezenformasyon" olarak nitelendirerek yalanlamıştı.

DW,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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