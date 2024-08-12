ABD Ortadoğu'da askeri varlığını artırıyor

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e yönelik potansiyel bir saldırısından endişe edilirken ABD bölgedeki askeri varlığını artırma kararı aldı.

İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, üzerinde F-35 jetleri taşıyan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün daha önce duyurulan Ortadoğu'ya hareketinin hızlanması talimatını verdi. Austin ayrıca USS Georgia denizaltısının bölgeye intikalini emretti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada Bakan Austin'in Gallant ile görüşmesinde "ABD'nin İsrail'i korumak için her türlü önlemi alacağına olan bağlılığını yinelediği" belirtildi.

Güvenli bölgeye operasyon hazırlığı

Savaşta 10 ayın geride kaldığı Gazze'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor.

İsrail ordusu 93 kişinin öldüğü okul saldırısından sonra güneyde, daha önce güvenli alan olarak belirlenen bölgelerin boşaltılmasını istedi. Gazze'nin ikinci büyük kenti Han Yunus'a havadan atılan broşürler ve cep telefonlarına gönderilen mesajlarla ordunun güvenli alan içine operasyon düzenleyeceği uyarısı yapıldı.

Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusu, uzunluğu 40, genişliği 11 kilometrelik alan içinde birden fazla kez yer değiştirmek zorunda kaldı.

İsrail'in uyarısı üzerine çok sayıda kişi yanlarına alabildikleri eşyaları ile Han Yunus'tan ayrılmaya başladı. Fotoğraf: Abdel Kareem Hana/AP Photo/picture alliance

Hamas: Biden'ın planını kabul edin

İsrail askerinin baskıyı artırdığı bir ortamda Hamas'tan yeni bir ateşkes planının görüşülmesine tepki geldi. Örgüt, yeni bir anlaşmayı müzakere etmek yerine daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği planın uygulanmasını istedi.

Haniye'nin ölümünün ardından Hamas'ın başına örgütün Gazze sorumlusu Yahya Sinvar getirilmişti.

Biden 31 Mayıs'ta üç aşamalı ateşkes planını açıklamış, daha sonra önerisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmişti.

Plan ilk aşamada bazı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara altı hafta ara verilmesini, ayrıca İsrail askerinin sivil nüfus bulunan yerlerden çekilmesini öngörüyor. İkinci aşamada kalan rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı bir ateşkesin görüşülmesi, son olarak da Gazze'nin yeniden inşasının konuşulması hedefleniyor.

O dönem Biden ve diğer ABD'li yetkililer İsrail'in planı kabul ettiği yönünde açıklamalar yapsa da Benyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinden aksi yönde çıkışlar gelmişti.

AFP,AP,dpa / MUK,BK

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