 ABD ordusunda trans birey yasağı kalktı | DÜNYA | DW | 25.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD ordusunda trans birey yasağı kalktı

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Trump'ın trans bireylerin orduya alınmasına getirdiği yasağı iptal etti. İlgili kararnameyi imzalayan Biden, "Amerika şimdi daha güvende" dedi.

default

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın tartışmalara yol açan bir kararını daha iptal ederek Amerikan ordusunda transseksüellerin görev yapabilmesine olanak sağlayan bir kararname imzaladı.

Yanında Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Oval Ofis'te kameraların karşısında kararnameyi imzalayan Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da orduda görev yapan trans bireylere yönelik ayrımcı yasağı yürürlükten kaldırdığını belirterek "Çok basit: Görev yapmak için gerekli şartları taşıyan herkes bunu açık bir şekilde ve gururla yapabildiğinde Amerika daha güvendedir" dedi.

Demokrat Başkan Barack Obama döneminde 2016'da transseksüel bireylerin orduda kimliklerini gizlemeden görev yapmasının ve cinsiyet değiştirebilmesinin önü açılmış, ancak Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, 2017'de transseksüellerin orduya alınması uygulamasını sona erdirmişti.

Trans bireylerin orduya alınmasına yönelik yasağı kaldırmak, Biden'ın seçim vaatleri arasındaydı. Savunma Bakanı Austin de görevinin onaylanması için Senato'da yapılan oturumda yasağın kaldırılmasını desteklediğini söylemişti.

Amerikan ordusunda 1,3 milyon aktif personel bulunuyor. Ordudaki trans bireylerin sayısına dair resmi veri bulunmasa da  orduda aktif görev yapan yaklaşık 9 bin trans birey bulunduğu tahmin ediliyor.

rtr,AFP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'nin ilk trans senatörü seçildi

ABD'de ilk kez trans bir birey, senatör olarak seçildi. Demokratların adayı Sarah McBride, Delaware Eyaleti Senatosu için yapılan seçimde Cumhuriyetçi adayı geride bıraktı.  

LGBTİ+ bireylere işyerinde ayrımcılık yapılıyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, eşcinsellerin yüzde 30'u çalışma hayatında ayrımcılığa uğruyor. LGBTİ+ bireylerin üçte biri ise iş arkadaşlarına cinsel yönelimleri konusunda açık davranamıyor.  

Endonezya'nın ilk trans kamu yöneticisi: "Tek hedefim insanlara yardım etmek"

Endonezya'nın trans birey olduğunu gizlemeyen ilk kamu yöneticisi Hendrika Mayora Kelan, DW'ye konuştu. Kelan, siyasi kariyerinde hırsları bulunmadığını, tek arzusunun insanlara hizmet ve yardım etmek olduğunu söyledi.  

DSÖ transseksüelliği hastalık listesinden çıkardı

Transseksüellik veya cinsiyet uyuşmazlığı artık psikolojik bir rahatsızlık olarak sınıflandırılmıyor. Dünya Sağlık Örgütü transseksüelliği, hastalıkları tanımladığı listesinden çıkarttı.  

Pakistan'ın ilk trans haber sunucusu işe başladı

Marvia Malik yerel bir televizyon kanalında canlı yayında haber sunan ilk trans birey olarak tarihe geçti. Birçok kişi Malik'i tebrik ederken, ülkedeki bu ilkten dolayı sosyal medya olumlu tepkilere sahne oldu.  

Trump trans bireylerin orduda görev almasını yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunda bundan sonra trans bireylerin görev almayacağını açıkladı. Açıklama, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü'nden tepkiyle karşılandı.  

Benzer içerik

Sukhoi Su-25

Rusya Açık Semalar Antlaşması'ndan çekiliyor 15.01.2021

Rusya, ABD’nin Kasım ayında çekildiği Açık Semalar Antlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Joe Biden

Biden yeni can kayıplarına karşı uyardı 03.12.2020

ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden, korona kurallarına dikkat etmeyen Amerikalıları uyardı. Önlemlere uyulması çağrısı yapan Biden, Ocak ayına kadar 250 bin kişiyi daha kaybedebileceklerini söyledi.

USA Präsidentschaftswahlen | Ohio

ABD seçimlerinde gündemi belirleyen beş konu 01.11.2020

ABD’de salı günü yapılacak başkanlık seçiminin gündeminde öne çıkan beş konuyu derledik. "Trump mı, Biden mı?" sorusunun cevabında pandemi, sağlık sigortası, ekonomi, siyah hakları ve kürtaj hakkı belirleyici olacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Moskova - Puşkin Meydanı'nda Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için gösteride bulunan eylemciler (23.01.2021)

Rusya’dan ABD'ye protesto notası

Rusya, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Sullivan'a ülkedeki gösterileri desteklediği gerekçesiyle protesto notası verdi. Kremlin ABD’li sosyal medya şirketlerini de ülkenin içişlerine karışmakla suçladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  